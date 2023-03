Hilary, en 'First Dates': "Los chicos me gustan malos, que tengan pinta de malos, pero que no sean malos"

Juan tiró de sus encantos y habilidades más especiales para intentar conquistar a su cita de este martes en First Dates, Hilary, pero sin mucho éxito...

El abulense le contó a Carlos Sobera que era deportista de alto rendimiento en atletismo: "Hago los 1.500 metros en 3:56, pero también corro en 800 metros y tengo varios títulos", afirmó el comensal.

Otras de las aficiones del joven era el baile: "Soy un apasionado de la bachata". Al escucharle, el presentador le propuso recibir a su cita haciendo twerking.

Juan no tuvo ningún problema en aceptar el reto, ya que reconoció que "cuando salgo de fiesta, me vitorean, me animo, me crezco y saco los pasitos prohibidos".

Juan bailando en 'First Dates'. MEDIASET

Su cita fue la peruana Hilary, que se quedó impactada cuando vio al abulense bailando en el local de Cuatro: "Me ha ganado. Me he quedado loca. No me esperaba ese recibimiento", admitió.

"Me ha parecido excelente. Me ha gustado mucho. Es una manera muy auténtica de recibir a alguien", comentó antes de dirigirse a la barra y charla con su pareja de la noche.

Ambos pasaron a cenar para conocerse mejor y, aunque la profesión de Juan, fotógrafo, le gustó a la joven porque podía ser su modelo, no tanto su actitud: "Me gustan que los chicos mucho más atrevidos sexualmente".

Aunque la peruana le reconoció que "físicamente no eres mi tipo, pero de personalidad congeniamos muchísimo", y Juan no desistió en su labor de conquistarla.

Hilary y Juan, en 'First Dates'. MEDIASET

Pero Hilary lo tenía claro: "Los chicos me gustan malos, que tengan pinta de malos, pero que no sean malos. Hay que seguir buscando. No pasa nada, yo soy joven".

Pese a todo, el fotógrafo quiso tener una segunda cita con Hilary porque "tenemos tantísimas cosas en común que podemos ver cómo va". Pero ella no coincidió con él y prefirió no volver a quedar: "Me cae muy bien, pero como amigo".