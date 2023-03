Patxi López acusa a Podemos: "Hoy han mentido descaradamente"

Las opiniones contrapuestas del PSOE y Unidas Podemos, que comenzaron con la aprobación de la ley del 'solo sí es sí’, han tenido un nuevo escenario esta tarde en el Congreso -donde se debatía el inicio del trámite para reformar la norma-. El portavoz del PSOE, Patxi López, ha asegurado en la Cadena Ser que los socios minoritarios del Gobierno "han mentido descaradamente". López entiende que "algunas intervenciones hoy se alejan de la realidad".

López se ha referido también a la actitud que ha mantenido la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, que ha afirmado que los dos partidos "no deberían" haber llegado a esta situación. Para el portavoz del PSOE, Díaz "debería haber tenido una posición más proactiva” y haber esbozado “una propuesta encima de la mesa para ver cómo podemos acordar y acercar posiciones”.

En la entrevista radial, también ha dedicado tiempo para hablar del voto de algunos socios habituales del Gobierno: Bildu y ERC. "Lo de Bildu y ERC ha sido sorprendente. Han dicho que perjudicaba a las víctimas y han dicho que había que reformar la ley y de repente subarrendaron su posición política. ¿Y tu posición cuál es? ¿Tú qué defiendes?", ha explicado López. "Nosotros hemos intentando convencer a todo el mundo que votara a favor. ¿Había un problema o no con una buena ley con un efecto no deseado? Si dices que hay problemas, vamos a solucionarlo", ha añadido.

El portavoz del PSOE finalmente ha descartado una ruptura del Ejecutivo. "Podemos seguir gobernando. Quitando esta escalada verbal que no se ha producido por el PSOE. No hemos agredido verbalmente a nadie. La escalada se ha producido en otra formación política que no ha entendido que para que la gente quiera la ley y no la rechacen había que arreglarla. Ha sido más la escalada verbal que la discrepancia. Son más las cosas que nos unen que las que nos separan”.

Finalmente López ha zanjado defendiendo la gestión del gobierno de coalición. "Hoy nos hemos cabreado algunos con Unidas Podemos y el discurso de hoy. Para no sacar esto de quicio, todo lo que ha hecho este Gobierno no tiene parangón con ningún otro gobierno. No hay Gobierno que haya puesto más medidas para hacer un proyecto de izquierdas que este gobierno. Ha llegado una ley, en un aspecto concreto, en la que hemos discrepado. No es tan grave para romper un Gobierno", ha zanjado López.