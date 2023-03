Bárbara Rey carga contra Mediaset en 'El Hormiguero': "Ya no tengo cabida en esa cadena"

La entrevista de Bárbara Rey en El Hormiguero este martes dio mucho juego, ya que la artista no evitó comentar ninguno de los temas que quiso abordar Pablo Motos.

Tras hablar de su infancia, el rey emérito, Ángel Cristo y otras anécdotas de sus 73 años de vida, la invitada hizo referencia a la actual situación que vive con Mediaset.

"Yo puse una querella a otra cadena por llamarme prostituta y chantajista, después de cinco años o casi seis, la indemnización fue de 30.000 euros", recordó la artista.

Y añadió que "había que pagar a la abogada que se llevó un porcentaje muy alto. Pero yo no lo hago por dinero ni por nada, yo solo quiero que se sepa la verdad".

Bárbara Rey, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

"Aun así, cuando ha salido y les han condenado, no han dicho ni de esta boca es mía. Ellos solamente presumen de lo que dicen y tal. Menos ahora, que no me nombran", afirmó, refiriéndose a la lista de personajes vetados por Mediaset en la que se encontraba su nombre.

Rey continuó diciendo que "es curioso, ahora me he encontrado que después de hacer un programa extraordinario en otra cadena y de hacer una audiencia que no la hubo nunca tanto por Risto como por mí, ahora no tengo cabida en esa cadena".

"Y se demuestra claramente que sigue la estela de los vetos que provienen de donde provienen, solo hay que pensar un poco de quién eran las amistades peligrosas", explicó la murciana.

Motos le preguntó: "¿Tú tienes claro quien es la mano negra?". Rey le contestó que "las amistades peligrosas creo que eso sabemos muchos cuáles eran".

"Algunas están aquí, otros ya no, se fueron, pero hay descendencia y ese tipo de cosas", dejó caer en referencia, sin nombrarle, al actual presidente de Mediaset, Borja Prado, hijo de Manuel Prado y Colón de Carvajal, que fue el administrador privado del rey Juan Carlos.