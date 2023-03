"Mi madre no me quería" o "soy una superviviente": Las frases más destacadas de Bárbara Rey en 'El Hormiguero'

La entrevista de Bárbara Rey este martes en El Hormiguero abarcó toda la duración del programa en Antena 3, dejando sin participar a las hormigas o a Gálvez con la ciencia.

La invitada comentó con Pablo Motos lo más llamativo de sus relaciones con el rey emérito y con Ángel Cristo, pero también habló de su infancia o del origen de su nombre artístico.

Las frases más destacadas de Bárbara Rey en El Hormiguero de este martes fueron:

- "Soy una superviviente, no es que haya sufrido o me haya ido mal, pero me ha pasado de todo".

- "He vivido mucho y he tenido mucha suerte".

- "Mi madre no me quería, hizo todo lo posible por abortar: Se golpeaba la tripa, cogía cosas pesadas... pero no le sirvió".

- "Lo sé porque ella me lo contó".

- "Estuve mala a los tres meses, y cuando hacía algo que no le gustaba me decía que me tenía que haber muerto cuando enfermé".

- "Siempre quise tener una familia e hijos para sentirme querida".

- "Mi objetivo desde pequeña fue ser artista para irme de casa".

- "Me llamo María García y me puse Bárbara Rey haciendo un listado con nombres pegadizos, no me lo puse por el rey".

- "Elegí Rey por el actor Fernando Rey, que estaba triunfando en el cine. Bárbará fue porque era un nombre que no se usaba mucho en aquella época. Tenía 22 años en 1973".

- "No me escondía cuando estaba con Paquirri, pero tampoco veía un futuro juntos".

- "No soy de poner los cuernos, no tengo sentimientos para repartir".

- "La primera vez que trabajé con elefantes me tomé un Orfidal porque pensaba que olían el miedo que tenía".

- "Lo que más les gusta a los elefantes es que les rasquen la lengua".

- "Me gustaría que me recordaran como una valiente que se ha enfrentado a todo".

- "No he sido mala persona, fui buena esposa, buena madre y buena artista. Siempre he estado con mi gente".