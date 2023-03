El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no asistirá este miércoles al acto institucional por el Día Internacional de la Mujer al que sí está previsto que acuda, como cada año, la ministra de Igualdad, Irene Montero. Era habitual la presencia del jefe del Ejecutivo en esta cita, pero este año no se ha incluido en su agenda oficial.

La ausencia de Sánchez tiene lugar justo un día después de que se haya consumado la ruptura entre los socios del Gobierno de coalición en torno a la ley del 'solo sí es sí'. Fuentes del Ejecutivo aseguran, no obstante, que ya estaba previsto desde hace tiempo y que su ausencia no está provocada por el debate de este martes en el que el Congreso ha dado el primer paso para reformar la norma en base a la propuesta que presentó el PSOE en solitario, una reforma con la que Unidas Podemos no está de acuerdo.