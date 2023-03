Naomi, de 'La isla de las tentaciones 6', se sincera sobre su infidelidad: "Adrián sabía que si se liaba con otra ya no era mi novio"

La isla de las tentaciones 6 ofreció la pasada noche de lunes su séptimo programa, el cual estuvo marcado por el 'cara a cara' entre David y Silvia, la madre de Elena, el reencuentro en el espejo de Lidia y Manuel y la tensión resuelta entre Laura y Saúl y Naomi y Napoli.

Precisamente esta última infidelidad ha dado de que hablar en redes sociales. Y es que la valenciana ha activado en sus historias de Instagram un 'preguntas y respuestas' en el que varios de sus seguidores le han preguntado por lo sucedido en el último programa.

Un seguidor anónimo le ha acusado directamente de "hablar de lealtad" durante el reality y después haber cometido una infidelidad. La respuesta de la joven ha sido sincera: "Adrián sabía que si se liaba con otra ya no es más mi novio, así que yo soltera hago lo que me sale del parrús, como si me quiero montar una orgía".

Naomi habla de las infidelidades de ella y su novio Adrián en el 'reality'. NAOMISUPERASENSI / INSTAGRAM

A la pregunta de si antes de entrar a la isla ella pensaba que iba a caer en la tentación, Naomi asegura que "no". "Y estoy al cien por cien segura de que si Adrián no hubiera caído, yo habría aguantado hasta el final", declara.

Asimismo, y en relación con la infidelidad cometida por su pareja, a la joven le preguntan cómo se sintió tras ver que Adrián se había arrepentido tras el beso que se dio con Kelyla.

Naomi, sobre la infidelidad de Adrián. NAOMISUPERASENSI / INSTAGRAM

"Yo esto no lo veía, evidentemente. Recordemos que lo último que vi de él fue dándose el filete en la cama con otra. Sinceramente en ese momento lo odiaba muchísimo", es la respuesta que ofrece.