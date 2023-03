Sánchez y Díaz se ausentan del debate de la reforma del 'solo sí es sí' y dejan sola a Irene Montero en la bancada azul del Congreso

El cisma en el seno del Gobierno por la reforma de la ley del 'solo sí es sí' que echó a andar este martes en el Congreso quedó reflejado en una imagen: la de la bancada azul del hemiciclo, en la que se sienta el Ejecutivo, completamente vacía a excepción de dos escaños: los de las ministras de Igualdad, Irene Montero, y Derechos Sociales, Ione Belarra, las únicas integrantes del Consejo de Ministros que hicieron un hueco en su agenda para presenciar el debate parlamentario.

Pese a la enorme polémica que ha suscitado la iniciativa unilateral del PSOE, que este martes saldrá adelante con los votos socialistas y los del PP y pese al rechazo de Unidas Podemos, ni el presidente Pedro Sánchez ni la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, acudieron al Congreso para escuchar el debate. Y no lo hicieron pese a que ninguno de ellos tenía agenda oficial, si bien no es inhabitual que los ministros -y sobre todo el presidente- se ausenten de algunos debates en la Cámara Baja. Por el contrario, la ministra Belarra sí hizo acto de presencia en la bancada azul pese a que el asunto que se discutía no tenía nada que ver con las competencias del Ministerio de Derechos Sociales.

Al igual que Sánchez y Díaz, el resto de los otros ministros del Gobierno -a excepción de Belarra- también decidieron evitarse la foto en el debate de la reforma de la ley del solo sí es sí. No obstante, en muchos de los casos estos dirigentes sí tenían agenda, y la mayor parte de ellos estaban convocados al Senado a responder preguntas de los grupos. En esta situación se encontraban Nadia Calviño (Economía), Teresa Ribera (Transición Ecológica), José Manuel Albares (Exteriores), Pilar Llop (Justicia), Fernando Grande-Marlaska (Interior), Raquel Sánchez (Transportes), Pilar Alegría (Educación), Reyes Maroto (Industria), Luis Planas (Agricultura), Félix Bolaños (Presidencia), Isabel Rodríguez (Política Territorial), Miquel Iceta (Cultura), Diana Morant (Ciencia), Alberto Garzón (Consumo) y José Luis Escrivá (Seguridad Social).

La bronquedad del debate fue buena prueba de la importancia de la iniciativa que se debatía este martes, y también el hecho de que el PP decidiera que su portavoz, Cuca Gamarra, fuera la diputada que fijara la posición de los populares ante la iniciativa. Según los usos parlamentarios comunes, los portavoces solo suelen intervenir en las sesiones de control al Gobierno y en los debates de mayor calado y, de hecho, ninguno de los homólogos de Gamarra en el resto de los grupos parlamentarios se encargó de hablar desde la tribuna.

