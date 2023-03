Sálvame ha vuelto a incumplir una de las normativas de su nuevo código ético: Jorge Javier Vázquez ha vuelto a hablar de política al defender los derechos LGTBI después de que el programa haya desvelado que Kiko Hernández y Fran Antón estén de viaje juntos en Nueva York.

El colaborador habría pedido el martes libre para celebrar el cumpleaños con el dramaturgo al otro lado del charco, y ha sido pillado en la gran manzana en una actitud muy cercana con él. "Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo", ha lanzado el presentador.

"Antes había dos cantantes, que no vamos a decir los nombres, que decíamos que eran muy amigas", ha dejado caer Jorge Javier Vázquez. "Kiko si está con él nunca lo va a decir", ha señalado, por su parte, Belén Esteban.

Fran Antón y Kiko Hernández, pillados en Nueva York. Mediaset

El presentador ha querido reivindicar la importancia de decir públicamente la sexualidad: "Si Kiko estuviera con Fran Antón yo creo que debería decirlo, porque en pleno 2023 todos los que salimos en televisión tenemos un compromiso como altavoz".

"En este punto de la vida es fundamental y que todos los que aparecemos en televisión debemos dar un paso adelante y decir en algunos casos que las cosas son así. Lo otro no es ocultar la verdad, es mentir", ha defendido. "No hay lugar en el mundo más fácil para decir que es gay que en televisión", ha insistido.

Sus compañeros han defendido que no tiene "ese compromiso moral", no obstante, quien ha acabado discutiendo Jorge Javier ha sido con Alonso Caparrós. "Estoy de acuerdo en que uno tienen el derecho a decir y hacer lo que le dé la gana", ha opinado periodista. "Dices eso porque tú, como heterosexual, te dan por hecho desde que naces que lo eres, y vives con tranquilidad", le ha echado en cara el presentador.

Pese a que Caparrós ha negado hablar desde el privilegio, Vázquez ha reividicado: "Es más necesario que nunca, porque hay partidos que están poniendo continuamente en duda todas las libertades y los derechos que hemos conseguido. Los derechos son muy difíciles de conseguir y muy fácil que te los arrebaten".

Caparrós ha querido dejar aparte el tema de la política, y Miguel Frigenti ha recordado las agresiones que se sufren diariamente por la sexualidad. No obstante, su compañero ha seguido defendiendo que no por ello se tiene la obligación de hablar de la vida privada. Jorge Javier ha cerrado el tema con un guiño al código ético de Mediaset: "Por mucho que nos pese todo es política, y no queda otra".