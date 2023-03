¿Verano en pleno marzo? Estas son las Comunidades que llegarán a los 30 grados este fin de semana

Primero llegará la borrasca, pero la previsión más actualizada de la primera semana completa de marzo anuncia como fenómeno más destacado una gran subida térmica.

A las puertas de la primavera y tras un frío final del invierno, los termómetros han iniciado una vertiginosa subida, y se va camino de los primeros 30ºC por primera vez en el año en la mitad del territorio peninsular y en las Islas Canarias.

En realidad esta semana se disfrutarán temperaturas propias de finales de primavera. Ya ha comenzado a retirarse el frío pero este miércoles ya podrían alcanzar los 28ºC en Murcia o los 24ºC en Zaragoza. En áreas del sur y del Cantábrico estarían alrededor de los 20ºC, y las máximas más bajas se darían en zonas del interior, sin alcanzar aún los 20ºC.

Los meteorólogos de eltiempo.es aseguran que será a partir del viernes cuando se note el mayor ascenso térmico. Las mínimas por debajo de los 0ºC quedarán restringidas casi en exclusiva a zonas de montaña.

A partir del viernes, calor

De cara al fin de semana las mínimas estarán entre los 5ºC y los 10ºC en muchas zonas. Estos valores no son muy elevados pero sí serían algo superiores a los normales para las fechas. "No es descartable que localmente pueda darse alguna noche tropical en la costa mediterránea peninsular".

En lo que respecta a las máximas, el viernes se rozarán los 30ºC en áreas de Murcia y la Comunidad Valenciana. Será una jornada donde las temperaturas más elevadas quedarán concentradas en áreas del este, originadas en buena medida por el viento de poniente en superficie.

Si bien no estamos ante una ola de calor, sí hará mucho calor en Valencia, Murcia o Santa Cruz de Tenerife

El sábado las temperaturas máximas que se registren en el este podrían ser las más elevadas de todo el episodio. Las predicciones más recientes dan máximas que podrían superar los 32ºC en sitios favorables de Murcia y la Comunidad Valenciana.

Sin embargo, ¿cómo de anómalos serían estos registros? De acuerdo a los datos históricos desde 1971, en la primera quincena de marzo, la estación de Valencia sólo ha igualado o superado los 30ºC en una ocasión. Si se cumplen las previsiones, sería la segunda ocasión, y además con más temperatura que la ocasión previa.

El domingo las temperaturas máximas serán similares o algo más bajas en el este del país. No obstante, en el resto del territorio continuará la subida térmica generalizada. Esta subida llevará los registros a valores cercanos a los 30ºC también en Andalucía áreas del Guadalquivir.

No es una ola de calor, pero sí es calor anómalo: sólo el 23% de los años desde 1971 han visto más de 30ºC en la primera quincena de marzo

El lunes, este ascenso térmico continuará, y probablemente será la jornada más calurosa en el conjunto del país. Esta jornada podría llevar los termómetros hasta los 25ºC en gran parte del país, incluyendo la cornisa cantábrica.

En las Islas Canarias también hará calor, con los termómetros alcanzando los 30ºC desde la jornada del sábado. Los registros máximos podrían rondar los 34ºC en las islas orientales, por lo que hablaríamos de bastante calor para las fechas.

Ante el episodio de calor inminente, crece la pregunta sobre si estamos ante una ola de calor. "La respuesta es clara: no, no es una ola de calor", explican en eltiempo.es. No lo va a ser ni en la España peninsular ni en las Islas Canarias. ¿Por qué?

No es una ola de calor, pero sí es calor anómalo: sólo el 23% de los años desde 1971 han visto más de 30ºC en la primera quincena de marzo en territorio peninsular

¿A qué se debe el calor?

Para considerar un episodio como ola de calor deben cumplirse criterios de intensidad, extensión y duración. Simplemente comenzando por el de intensidad, las máximas deberían superar el percentil 95 de las máximas para julio y agosto. Ese umbral quedará muy lejano en todas las provincias.

Si bien no estamos ante una ola de calor, sí hará mucho calor en ciudades como Valencia, Murcia o Santa Cruz de Tenerife. ¿A qué se deberá este calor? Las razones las encontramos en la presencia de un anticiclón en superficie y una dorsal en altura.

Junto a estos dos centros de acción atmosféricos, tendremos una masa de aire templada. En la dorsal, los movimientos de aire son descendentes. Estos movimientos descendentes provocan que la masa de aire se caliente al bajar de altitud, disparando las temperaturas en superficie.