Una finca en Magaluf y una nueva pista: ¿qué le pasó a Malén Ortiz, la menor desaparecida hace diez años?

El caso de la desaparición de Malén Ortiz el 2 de diciembre de 2013 en Magaluf (Mallorca) ha vuelto a reactivarse este lunes, aunque nunca dejó de ser investigado, tras las inspecciones que está llevando a cabo la Guardia Civil en una finca privada cercana a la zona donde se le perdió la pista. Especialistas del Instituto Armado se han desplazado hasta la localidad de Calviá con perros y excavadoras en busca de los restos mortales de la adolescente.

Un trayecto incompleto

Malén fue vista por última vez cuando tenía quince años. Ese día salió del colegio, en Santa Ponça, y se montó en el autobús para ir a comer a casa. Se bajó en la rotonda de Los Piratas (Magaluf) y puso rumbo a su domicilio subida su monopatín. Entonces se dio cuenta de que no llevaba las llaves, por lo que decidió ir a casa de su novio, Daniel, en Son Ferrer. Llamó a su padre para avisarle, pero este no contestó y habló con su secretaria. La cámara de vigilancia de una gasolinera cercana a la casa de Daniel grabó las últimas imágenes de Malén, que desapareció por el camino a plena luz del día.

Un giro en las investigaciones

Casi diez años después de su desaparición, la Guardia Civil ha comenzado a inspeccionar este lunes una finca cercana a la zona donde despareció la adolescente. Este giro en las investigaciones llega tras un testimonio confidencial que recibió la Guardia Civil acerca del principal sospechoso, un hombre de la zona que ya había sido denunciado anteriormente por varias mujeres a las que acosaba verbalmente, según La Sexta. Este hombre ya ha fallecido, pero en la confidencia explican que solía frecuentar la finca que se está inspeccionando, ya que tenía varios coches abandonados allí.

Una excavadora y varios perros

Desde primera hora de este lunes, la Guardia Civil comenzó a trabajar en los terrenos de la Porroassa, que se encuentran en un punto cercano al recorrido que, según la reconstrucción realizada por la investigación, hizo la menor el día que desapareció. El operativo se centró en prospectar el terreno con un martillo percutor, en un área con escombros y montículos de tierra y rocas, según EP. Después de perforar la tierra, se peinaron los puntos indicados con perros entrenados.

Aunque desde la Guardia Civil no se quieren dar detalles sobre las actuaciones para no perjudicar a la investigación, la actitud de los agentes sugería que en la primera jornada no se produjeron hallazgos significativos.

Sin embargo, este martes los esfuerzos ha continuado centrándose en un punto concreto de la finca, donde de han trabajado con una excavadora y han podido verse más efectivos que en el primer día. Además, han seguido trabajando con perros y se han incorporado unidades del Grupo de Rescate de Montaña (GREIM).

Un posible secuestro forzoso

Las imágenes de las cámaras de seguridad son las pocas pruebas tienen los investigadores, pero estas no permiten distinguir con claridad ninguno de los coches que circularon en ese lapso de tiempo. En un inicio, las investigaciones apuntaron hacia una posible fuga voluntaria de la adolescente, pero poco a poco se fue descartando esa teoría y se centraron en la hipótesis de un secuestro forzoso.

Los padres

El padre de Malén, Alejandro Ortiz, fue el primero en encabezar la búsqueda de su hija y en alguna ocasión se le colocó como sospechoso, pero siempre se descartó esa posibilidad. Por su parte, la madre, Natalia Rodríguez, no se encontraba en Mallorca cuando tuvieron lugar los hechos, ya que estaba separada de Alejandro, pero desde el primer momento fue la persona que más presionó para que las investigaciones no cesaran, según relata Última Hora.