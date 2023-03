Seis meses después de anunciar su separación de Risto Mejide, Laura Escanes ha hablado abiertamente de los motivos que llevaron a ambos a finalizar su relación.

Ha sido en su pódcast, Entre el cielo y las nubes, donde la modelo catalana ha contado el porqué de su divorcio con el presentador, con el que tiene una hija en común, Roma.

En una conversación con el último invitado al programa, el campeón de motociclismo Jorge Lorenzo, Escanes, de 26 años, ha explicado que no se sentía en el mismo momento vital que su expareja, y que esto, sumado a la diferencia de edad entre ambos -Mejide tiene 48 años-, los hizo romper.

"Antes yo creía en el amor para toda la vida. Yo me imaginaba toda la vida con él. No me planteaba una opción que no fuese otra. Si yo me decido casarme y tener una hija con alguien es porque es para toda la vida", ha contado la modelo, que, tras siete años de relación con el publicitario, ahora mantiene una relación con el cantante Álvaro de Luna.

"Yo era muy feliz, pero llegó un momento que no nos hacíamos felices, ni yo a él ni él a mí. Creo que la diferencia de edad no es un problema si estás en el mismo momento vital. Creo que no es la diferencia, sino el momento vital. ¿Qué pasa? Que la diferencia de edad y el momento vital están muy relacionados", ha reflexionado Escanes.

La empresaria confirmó su noviazgo con su nueva pareja en el inicio de 2023 tras semanas de especulaciones, pues ambos fueron vistos juntos en actitud cariñosa.

Por su parte, Mejide fue fotografiado recientemente de la mano de una joven por las calles de París. A falta de una confirmación de ambas partes, la joven, de la que se dice que tiene 26 años y que es de Valencia, sería la nueva pareja del presentador.