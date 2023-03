"Me levantaba muy temprano, estudiaba las oposiciones y trabajaba en el turno de tarde"

El Ayuntamiento de Madrid está trabajando para conseguir atraer a más personas a trabajar dentro de las instituciones. Para ello, han creado Madrid Talento, un proyecto impulsado por el Área municipal de Hacienda y Personal, a través del cual pretende captar talento externo y dinamizar el interno. En esta línea, han organizado este martes un encuentro entre el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, la delegada de Hacienda y Personal, Engracia Hidalgo; y las personas que quedaron en primer puesto en las promociones de los 27 procesos selectivos convocados el pasado año 2022 en las modalidades de turno libre y promoción interna.

Durante el acto, Almeida ha subrayado que la reunión “forma parte de ese engranaje que hemos llamado Madrid Talento, una iniciativa para saber cómo atraer el talento y contar con los mejores para que trabajen en el Ayuntamiento de Madrid” y, a su vez, para detectar “las necesidades” de los empleados públicos y fomentar su “trayectoria profesional”.

Frustraciones y renuncias

Dos de las opositoras que han participado en el encuentro son María Jesús Santón, que ha sacado la mejor nota en el examen al cuerpo de ayudante y bibliotecas; y María Luisa García Savedra, que ha entrado en el departamento de archivero bibliotecario. Ambas coinciden en que llegar hasta su posición es un largo camino lleno de frustraciones y de renuncias. Sin embargo, están muy contentas de haber conseguido esos puestos dentro del Ayuntamiento de Madrid que creen que han conseguido no solo por todo el esfuerzo realizado sino también por el "factor suerte".

Santón está trabajando en la biblioteca municipal de Ciudad Lineal. "Antes estaba en otra categoría y gracias a las oposiciones de promoción interna entré a la de ayudante", explica. Durante el proceso, ha tenido que compatibilizar su jornada laboral de tarde con los estudios. Asegura que no podía dedicarle más de tres horas al día. "Cuando estás opositando, tienes que renunciar un poco a tu vida social", comenta. Sin embargo, no quiso dejar de lado todo ese ocio debido a que la línea entre suspender o aprobar unas oposiciones puede llegar a ser muy fina. "Cuando suspendes, la sensación de haber perdido tanto tiempo para nada es muy frustrante", aclara.

En la Biblioteca Pública Municipal Mario Vargas Llosa trabaja María Luisa. No es la primera vez que se presenta a unas oposiciones del Ayuntamiento en la modalidad de turno libre. Lo hizo en 2020, cuando también consiguió una plaza en la Administración, para ser formar parte del cuerpo de ayudante y bibliotecas. Desde entonces, ha estado compatibilizando ese trabajo con el estudio de las oposiciones. "Tenía turno de tarde, así que por las mañanas me levantaba muy temprano y estudiaba hasta las 12.00 horas cuando tenía que comer para luego irme a trabajar", recuerda.

Sin embargo, opina que el haber tenido pocas horas al día para dedicarle al examen ha hecho que fuese más consciente de su situación y se concentrase mejor. "Salió la oposición que aprobé en 2020 con 29 plazas y dije: 'una de esas tiene que ser mía', así que decidí encerrarme", asegura. Sin embargo, la última oposición a la que se ha presentado la tomó con una filosofía distinta. "Como ya tenía el bagaje de 2020, no me he encerrado tanto. Lo he disfrutado de otra manera", comenta.

Menos opositores y más mayores

Durante el encuentro, Almeida ha asegurado que 2022 ha sido el año en el que ha habido más procesos convocados, 166, desde que tomó el bastón de mando en 2019. Esto, según ha indicado, ha provocado que se hayan incrementado las plazas convocadas de 981 a 7.596. Además. también ha sido el periodo de tiempo en el que, por primera vez, el Ayuntamiento de Madrid ha conseguido nombrar a 1.000 funcionarios en categorías superiores tras aprobar un proceso de promoción interna.

La edad media de los funcionarios que ingresan en el Ayuntamiento de Madrid ha crecido en los últimos años, siendo en estos momentos de 41 años. Entre el empleado más joven (20 años) y el más longevo (78) hay una horquilla de 58 años. Uno de los temas tratados durante el acto ha sido el de los factores que hacen que el número de personas que se interesan por las oposiciones que convocan desde el Consistorio haya ido descendiendo a lo largo de los últimos años. Ante esta pregunta, los asistentes han asegurado que se debe a "una falta de información sobre lo que se hace en la Administración y los meses que se tarda desde que se aprueba el examen hasta que se comienza a trabajar".