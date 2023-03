No tenemos tanto tiempo

Llevo mucho tiempo contando lo mismo desde esta tribuna, y cada vez que tengo ocasión. No es una cuestión de cuotas, es una cuestión de querer hacerlo. De proponérselo. A algunos les escama mucho cuando se habla de paridad, de lograr encontrar el equilibrio justo. Se agarran a que la meritocracia está por encima de cualquier cuota, género, procedencia o religión. Sí, completamente de acuerdo. Pero en nuestro caso, con el talento no siempre ha bastado. Hacía falta más. Más formación que ellos, más disponibilidad que ellos, más renuncias que ellos.

Me encantaría tener 20 años menos. Empezar casi de nuevo mi carrera laboral para poder ahorrarme tantos disgustos y tantos sinsabores. Sabiendo lo que sé ahora, diría muchas más veces "no". Sonreiría menos cuando escuchara ese comentario sexista de turno, esa salida de tono tan arraigada en nuestro día a día cuando eres mujer, cuando eres joven y cuando tienes ganas. Frenaría en seco los paternalismos que me animaban a no ser tan ambiciosa, a saber esperar, "así podrás ser madre y cuidar de tus hijos". Demasiadas veces he convivido con mujeres que abiertamente renunciaban a ser madres para no frenar sus carreras. Lo decían con orgullo, dejando claro que quienes optábamos por lo contrario jugábamos en desventaja. Esto ha pasado muchas veces.

Algunas mujeres aceptaron que el juego era así. Y jugaron. Nunca nadie me preguntó si sabía o no cómo gestionar mis tiempos, mi vida, mi maternidad, mi trabajo. Ahora sé que sí, que sé cómo puedo y dónde puedo conciliar, qué empresas y jefes ayudan y cuándo y dónde no. La sociedad de ahora es mucho más intransigente con las brechas de género. La sociedad de ahora, las mujeres de ahora, no toman atajos. Y antes sí. Las había, claro que sí. Eran los atajos de siempre, tan viejos como las películas de James Bond. Esas mismas mujeres que años después las ves enarbolando la bandera feminista como si ellas no hubieran participado de la trampa.

Ahora sé que sí, que sé cómo puedo y dónde puedo conciliar, qué empresas y jefes ayudan y cuándo y dónde no

La ley de la paridad es necesaria. Nos guste o no. Europa lo entendió así y, de hecho, pidió a los países que sea obligatorio en los poderes económicos y políticos a partir de 2026. Veo cada día muchos comités de dirección de empresa en los que la paridad es una quimera. 11 directivos de los que 2 son mujeres y 9 hombres. Y cuando preguntas por qué, te responden que es una cuestión de tiempo, que tardará en implantarse en niveles y puestos de dirección. Que es un cambio que empieza desde abajo, y que algún día, en algún momento, ese cambio transformará también esa foto que vemos ahora.

Hablamos de una transformación que, para ser real, necesitará años. Y no tenemos tanto tiempo. Si queremos de verdad contar con todos, con ellos y con ellas, hace falta dar un empujón. No es una cuestión de forzar nada. No, porque el talento existe. Es una cuestión de dar la oportunidad a quienes no se atreven a dar el paso. Mujeres que tienen la capacidad, la formación y la experiencia para estar ahí.