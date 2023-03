Josep Marí dice que el proyecto de 120 viviendas en Ibiza "avanzará en la medida que se puedan avanzar los trámites"

El conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí (PSOE), ha asegurado este martes que el proyecto de construcción de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) previstas en el solar de la comisaría de Ibiza "avanzará en la medida que se puedan avanzar los trámites".

Según ha explicado Marí durante el pleno, él mismo ha gestionado la prórroga del protocolo y está mandado al Consell, que "todavía no ha contestado ni a un mail ni a las llamadas, ni ha hecho ninguna gestión para que este protocolo vaya adelante", ha criticado.

De este modo ha contestado en el a la diputada del PP Tania Marí, quien ha preguntado por la situación de las VPO previstas en el solar de la comisaría de Ibiza. Marí ha recordado que en octubre ya le preguntó por el inicio de las obras y el conseller le contestó que a comienzos de año ya se habrían iniciado.

Un Govern "preocupado" por la vivienda

El conseller ha contestado destacando que "el cinismo e hipocresía del PP en materia de vivienda no tiene límites. No se puede superar" y ha acusado a este partido de "no hacer nada en materia de vivienda pública", tan solo votar en contra de la cesión de un terreno para construir 60 VPO más en el centro de Ibiza. Según Marí, el Govern está "preocupado" por los problemas de vivienda, muy especialmente en Ibiza.

La diputada ha acusado a Marí de "esconderse por su ineficacia de gestión". "Trece años después de la firma del protocolo de Can Escandell, incontables fotos y desfiles de políticos socialistas, seguimos sin una sola vivienda construida y lo mismo pasa con el solar de comisaría. Cuatro años después de la firma del protocolo para construir 120 viviendas, éste ha caducado", ha puntualizado la diputada.

La 'popular' ha asegurado que Josep Marí "es el conseller de Vivienda que no hace vivienda y que deja perder las que están proyectadas" y le ha acusado de no acompañar a los ibicencos en la demanda de tener una buena sanidad pública. El socialista ha contestado asegurando que en Ibiza "están muy preocupados con la declaración como investigado del presidente".