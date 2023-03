Condenan a cadena perpetua a uno de los protagonistas del 'reality' 'Sweetie Pie', Tim Norman, por el asesinato de su sobrino

El reality Welcome to Sweetie Pie's, de la cadena estadounidense OWN estuvo nada menos que 7 años en antena, mostrando el día a día de una familia regentando su negocio de comida preparada en la ciudad de St. Louis.

Entre otros miembros del clan aparecían James "Tim" Norman y su sobrino de 21 años, Andre Montgomery Jr. que fue asesinado, tal y como ahora ha sentenciado un tribunal, por el propio Norman, con el objetivo de cobrar un seguro de vida.

Tim Norman fue sentenciado el jueves a cadena perpetua por organizar el asesinato de su sobrino, después de haber contratado una póliza de seguro de vida por valor de 450.000 dólares (131.460) para Montgomery y después organizar que fuera hasta una determinada calle en St. Louis, donde otro hombre le disparó.

Varios miembros de la familia de Andre Montgomery, incluida su madre, Michell Griggs, pidieron que Norman fuera sentenciado a cadena perpetua, informó el St. Louis Post-Dispatch, cosa que pidió también la Fiscalía y ha ocurrido.

El resto de cómplices del asesinato también fueron condenados a diversas penas. Travell Anthony Hill, el hombre que admitió haber disparado a Montgomery a cambio de 5.000 dólares (4.695 euros) fue sentenciado en octubre a 32 años de prisión.

Terica Taneisha Ellis, fue sentenciada a tres años de prisión después de admitir que Norman le pagó 10.000 dólares (9.390 euros) para localizar a Montgomery y decirle al sicario su ubicación. Waiel Rebhi Yaghnam, fue sentenciado a tres años de prisión por ayudar a Norman a solicitar de manera fraudulenta varias pólizas de seguro y tratar de cobrarlas más tarde.