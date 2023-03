Hace unos días, se hacía viral en las redes sociales el momento que tuvo que vivir Adriana cuando dos conductoras kamikazes borrachas impactaron frontalmente contra su coche y, lejos de disculparse, comenzaron a insultar a la joven al grito de "eres machu picchu".

Este martes, Ya es mediodía ha contactado en directo con Adriana, la joven de origen venezolano, y Adrián, su pareja, que recibió varios golpes por parte de las agresoras que, tras ser investigadas por un delito leve de lesiones, han quedado en libertad.

Además, tal como ha destacado el matinal, las dos mujeres se han levantado contra Adriana y han decidido interponer una denuncia por lesiones, pues aseguran que fue ella quien las agredió primero y, después sacó su teléfono móvil para grabar la respuesta. De la misma manera, también denuncian que la joven las grabó y difundió las imágenes de la agresión sin su consentimiento.

Desde el centro de salud en Almoradí, Alicante, donde reside la pareja, el matinal ha informado de que el joven había tenido que renovar una baja por ansiedad y lesiones cervicales tras el altercado con las dos conductoras.

"Me he enterado esta mañana y me he quedado en blanco. Creo que el vídeo no deja lugar a dudas. Nosotros estamos tratando, en todo momento, de evitar el conflicto. Estoy incrédula. No pueden decir que yo agredí antes de sacar la cámara porque se vería algún conflicto en ese momento. Cuando yo empiezo a grabar ellas están con el bucle de 'eres machu picchu', 'eres una mierda' y todas las cosas que han dicho. Al ver que no me provocaban, se han venido a más ellas mismas", ha destacado Adriana.

"Hay una parte en la que Adrián dice a la Policía que nos están agrediendo, ellas dicen que es mentira, corren y le pegan delante de la cámara. Ella estaban violentas incluso frente a la Guardia Civil. Yo me quedé completamente en blanco porque no hay ninguna clase de arrepentimiento", ha agregado la joven.

"Toda la sociedad ha mostrado un apoyo increíble y estas personas, aparte de que se creen completamente inmunes, que van por la vida diciendo 'yo te puedo hacer lo que quiera, porque tú eres morena y a mí no me va a pasar nada porque tengo los ojos azules'. Después de todo el repudio que han tenido, que no muestren ni una pizca de arrepentimiento... Que sigan creyendo que por su raza pueden incluso decir mentiras... Es que el vídeo no deja lugar a dudas. La Policía y la Guardia Civil tienen el vídeo original y espero que lo pasen por todos los peritos informáticos posibles, que lo analicen porque no hay lugar a dudas", ha sentenciado Adriana, que no ha podido evitar las lágrimas por la rabia e indignación que siente.

Respecto a la difusión del vídeo, motivo por el que las agresoras han interpuesto otra denuncia, Joaquín Prat ha señalado: "Quieren denunciar a quienes han difundido el vídeo, es decir, a todo el mundo". Ante esto, Adrián ha apuntado: "Me parece increíble porque es la única herramienta para que todo el mundo sepa la realidad. No me parece bien que eso se denuncie".

El matinal también ha podido hablar con el abogado de las dos agresoras que, aunque no ha querido hacer declaraciones en televisión, ha destacado que "va a denunciar a todas las personas que, en los medios de comunicación, les estén llamando racistas y xenófobas porque dice que en ningún momento eso queda claro en el vídeo".

"Aquí tienen al primero", ha señalado Joaquín Prat para, después, agregar: "José Luis Sánchez Calvo, sus clientas son unas racistas y unas xenófobas. Así que, ya me pongo yo el primero a la cola para que inicie usted esa denuncia. Aquí tiene al primero y, a partir de ahí, lo que ustedes quieran".