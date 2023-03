La tristeza de Ana Fernández en el octavo aniversario de la muerte de Santi Trancho: "Dicen que el tiempo cura las heridas..."

El 7 de marzo de 2015 fue una fecha que marcó la vida de Ana Fernández, quien perdió a su pareja, Santi Trancho, en un trágico accidente de tráfico. Un día que se ha quedado marcado para siempre en el calendario de la actriz y que, desde entonces, cada año dedica unas emotivas palabras en honor al camarógrafo como motivo del aniversario de su muerte.

Hoy, martes 7 de marzo, se cumplen 8 años desde que el famoso cámara de Frank Cuesta perdiera la vida a sus 32 años. Y, como si de una tradición se tratase, la que fuera Carlota en la serie Las chicas del cable ha expresado, en sus redes sociales, la profunda tristeza y el dolor que todavía se hace palpable desde aquel desdichado día.

"Hoy es un día especial en mi calendario. A todos los que estéis pasando por un duelo o una pérdida, aquí os dejo un trocito de mi aprendizaje, porque de eso trata la vida, ¿no? De aprender. Querido Junglecam, querido Santi, hoy te rendimos homenaje", fueron las primeras palabras que dieron pie al escrito publicado en Instagram.

Aquel día, se abrió una de las heridas más difíciles de curar para la actriz y que, a pesar de que ha pasado el tiempo, todavía sigue abierta. "Dicen que el tiempo cura las heridas.. Yo creo que nos ayuda a ir sosegando ese dolor que nos arrolla. Ese cúmulo de sentimientos deben quedarse en un lugar muy especial de nuestro ser, una cajita diseñada con cariño, para abrirla cuando queramos y regodearnos en recuerdos y en nostalgia... Cada minuto que pasa, cada hora, día, semana, mes, hasta 8 años (en mi caso)", prosiguió exponiendo, unas palabras que reflejan la pena que aún acongoja a la madrileña.

En su dedicatoria rememoró a aquellas personas que acudían a ella para pedirle consejos, ya que habrían sufrido la pérdida de un ser querido. En sus palabras, la actriz desveló que se preguntaba cómo podía ayudar a otros si lo único que ella hizo fue seguir respirando, haciendo frente al dolor mientras diseñaba su "preciada cajita".

"Pero el tiempo es muy sabio y me ha ido enseñando sin yo darme cuenta. Resulta que no solo se trata de respirar, se trata de rendirte ante la vida/universo/dios o como lo quiera llamar cada uno. Rendirse no es renunciar. Es dejar de ir en contra de algo tan superior que está fuera de nuestro control. Es hablar y hablar. Es llorar. Es acudir a una terapia en condiciones para tratar el tema. Es aprender a dejar ir. Es volver a llorar. Es no dejar de aprender. Es amar las cosas simples. Es no desperdiciar tu tiempo. Es abrirte al amor. Es rendir tributo al alma/energía que se fue al otro plano. Es hablar y volver a hablar...", concluyó Ana.