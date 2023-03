Tras su ruptura con Mario Vargas Llosa después de casi ocho años de relación, Isabel Preysler no ha perdido la sonrisa y, como es habitual, se ha mostrado feliz en su vuelta a los medios de comunicación.

Este martes, El programa de Ana Rosa ha mostrado las imágenes de la empresaria durante un evento. Preysler ha sido preguntada por su situación y por cómo se encontraba, a lo que ha respondido: "Todo muy bien, gracias".

Además, los periodistas también le han preguntado por su soltería: "¿Has pasado página?". A lo que Preysler ha apuntado: "Sí, absolutamente". Todo ello, sin perder la sonrisa que tanto la caracteriza. Un gesto que ha sido comentado en el plató del Club Social del matinal de Telecinco.

Así, Joaquín Prat ha apuntado: "Qué maravilla. Yo quiero algo de lo que fuma Isabel Preysler. Da igual lo que le pregunten, da igual lo que le digan, que ella siempre responde con una sonrisa".

Por su parte, Alessandro Lecquio ha destacado: "Esta señora ha gestionado muy mal la ruptura con Vargas Llosa. Metió mucho la pata y por eso se apunta a estas cosas para purificar su imagen, que está muy dañada".

"Las rupturas no son fáciles, lo bueno es que pasa el tiempo y todo se zanja. No pasa nada y todos se llevan bien. Bueno, casi todos. No hay nada que el tiempo no cure", ha agregado, entre risas, Beatriz Cortázar. Finalmente, Prat ha recalcado que Preysler "está estupenda", una opinión que también ha compartido Ana Rosa Quintana.