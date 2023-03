El PSOE acusa a Podemos y a varios de sus socios de "dividir" por no apoyar su reforma del 'solo sí es sí': "Es lo que quiere la derecha"

Los reproches entre el PSOE, por una parte, y Unidas Podemos y casi todos los habituales socios parlamentarios del Gobierno, por otro, no dejan de sucederse a escasas horas de que el Congreso vote por fin el inicio de la tramitación de la reforma de la ley del 'solo sí es sí' presentada unilateralmente por los socialistas. Los morados ya han anunciado que no apoyarán que empiece a trabajarse este texto, y lo mismo ocurrirá con ERC y EH Bildu, que se niegan a votar a favor de una reforma no consensuada con el Ministerio de Igualdad. Y esa postura ha soliviantado al PSOE, que necesitará del apoyo del PP para empezar a tramitar su propuesta y cuyas últimas gestiones para conseguir al menos el apoyo de los independentistas no han tenido éxito.

Ante ese panorama, y a escasas horas del debate y la votación de esta tarde en el Congreso, el portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Patxi López, acusó este martes a Unidas Podemos y a sus socios de hacer el caldo gordo a la derecha ayudando a que se "manifieste" la división en el seno del Ejecutivo. "Alguno debería reflexionar sobre si lo que quieren PP y Vox es evidenciar la división del Gobierno, y también sobre si, con su voto, alguien quiere que se manifieste esta división", espetó López.

Pese a estas palabras, será el PP, el que facilitará que se tome en consideración la reforma de la ley del solo sí es sí del PSOE, mientras Vox y Cs tampoco se opondrán. Asimismo, el PNV y el PDeCAT han anunciado su apoyo a la tramitación de la propuesta socialista, mientras Más País y Compromís optarán por abstenerse. Junto a ERC y EH Bildu, el BNG y la CUP rechazarán que empiece a tramitarse este martes por la tarde.

El portavoz socialista defendió la iniciativa socialista para reformar la ley, y aseguró que la que se debate este martes es "la única propuesta conocida entre los grupos que apoyamos la ley" para reformarla, ya que el Ministerio de Igualdad no ha hecho pública ninguna de las siete alternativas que asegura haber hecho llegar a los socialistas. "Si alguien vota en contra tendrá que explicar por qué: porque no cree que haya problemas en la aplicación de la ley o porque no quiere que haya solución", espetó López, que insistió en preguntar a los grupos que votarán en contra de la iniciativa del PSOE "dónde está su propuesta".

El dirigente, además, trató de quitar hierro a una votación muy incómoda para el PSOE. "No se trata de con quién votamos, sino para quién votamos y hacemos las cosas, y esta modificación de los aspectos penales del solo sí es sí la hacemos para las víctimas de las agresiones sexuales", argumentó López, que insistió en que la "pregunta" clave es "si hay un problema o no cuando a agresores sexuales se les rebaja la condena". "Esto es independientemente de si la culpa es de los jueces o de no sé quién, porque si hay jueces que interpretan la ley rebajando las condenas quiere decir que en la norma cabe esta lectura", espetó.

"Por eso vamos a votar a favor de nuestra propuesta de reforma del solo sí es sí, porque alguien que es feminista tiene que poner por encima de cualquier otra conveniencia a las víctimas, especialmente las de las agresiones sexuales", zanjó López, que lanzó otro dardo a Unidas Podemos sin mencionarlo asegurando que "el enfrentamiento y la división solo lo quieren quienes están en contra de la igualdad real entre hombres y mujeres".