Segunda entrega de Amar para vivir, el videopódcast donde Kiko Matamoros y Marta López Álamo exponen los detalles más desconocidos sobre su relación sentimental.

En este nuevo capítulo, la pareja formada por el colaborador de Sálvame y la modelo se ha basado en ofrecer a sus espectadores nuevas y exclusivas informaciones en relación con su boda.

El televisivo recuerda cómo fue el momento en el que le pidió la mano a su novia. Con motivo de que el enlace matrimonial va a ser en el Hotel Ritz, Matamoros decidió que el restaurante que hay un su interior era idóneo para proponerle matrimonio.

"Iba con una chaqueta y el estuche se me notaba. Entonces saqué el anillo de la casa y me lo guardé en un bolsillo. Marta se levantó de la mesa para ir al baño y lo guardé en mi mano para cuando volviese", explica el tertuliano.

Kiko prosigue comentando que se puso nervioso y el anillo se le cayó al suelo "Haciendo equilibrios, lo conseguí coger y ya le dije: '¿Quieres condenarte conmigo?'", fueron las palabras que pronunció para pedirle a la joven si quería casarse con él.

La reacción de Marta fue de "shock", tal y como apunta ella. "No me dijo ni que sí ni que no, me dijo: '¿No me lo podías haber dado en un estuche?", apunta Matamoros. "Me sentí tan mal porque en el momento no sabía lo que había dicho. Después le dije que su manera de pedírmelo había sido perfecta porque fue tal y como es él", expresa la modelo en su defensa.

Hablando de la pedida de mano, Marta López Álamo apunta que el anillo que es una joya exclusiva, puesto que, aparte de que sea una sortija valorada en un quilate y medio, fue el propio Kiko quien lo diseño para qué la modelo "pueda combinarlo con otros".

En referencia a los invitados, la pareja también se anima a ofrecer detalles sobre el número de personas que van a asistir, cómo se han repartido las invitaciones y cuál es el código de vestimenta adecuado para su enlace.

"Son 240 invitados que nos hemos repartido a la mitad, aunque algunos son comunes", comenta la joven, que ya tiene su lista y que aprovecha para presionar a Kiko para que la haga, ya que aún no se ha decidido.

Con la presencia de Fran Larrañaga, estilista y amigo de la pareja, el comunicador ha aprovechado para hablar de los diferentes looks que llevará el día de su boda.

"La etiqueta la tengo clara. A la ceremonia voy con chaqué y los testigos también", apunta Matamoros, avisando con esta afirmación que quienes sean los testigos tienen que llevar este tipo de traje.

"Y a la fiesta voy con un esmoquin", confirma, a lo que su pareja concluye con que "quienes crean que están invitados a la boda" tendrán que llevar también este uniforme.