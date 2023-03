La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció este lunes que los colegios públicos de la región abrirán sus puertas en periodos no lectivos, como Navidad, Semana Santa y puentes, para los alumnos de 2º ciclo de Educación Infantil (de 3 a 6 años) y Primaria (6-12 años) con el objetivo de "ayudar a conciliar" a las familias.

La propuesta no ha convencido ni a la oposición madrileña ni a Vox, socio de investidura de Díaz Ayuso y otrora apoyo parlamentario, aunque desde hace meses la relación entre la formación de Rocío Monasterio y el PP no pasa por su mejor momento, como ha vuelto a quedar patente este martes. La portavoz ha calificado la propuesta que el Ejecutivo espera empezar a desarrollar a partir de 2024 de "razonable", pero acto seguido ha manifestado que la consideran insuficiente.

"Que nos resuelvan el día a día, no Navidad, Semana Santa...", ha afirmado Monasterio desde la sala de prensa de la Asamblea regional, tras asistir a la Junta de Portavoces. "En Madrid se está imponiendo la jornada continua escolar y el coste del comedor es altísimo. ¿Esta es la ayuda que nos dan a las madres?", se ha preguntado la portavoz de Vox. Monasterio ha animado a dejar de hacer "chascarrillos", como se ha referido a las palabras que pronunció Díaz Ayuso sobre la autodeterminación de género y la ley de paridad, para pasar a resolver "los problemas reales".

En este punto, Monasterio ha señalado que Vox ha registrado una nueva iniciativa para "retirar las subvenciones a los sindicatos" y destinar esos fondos a crear cheques comedor para las familias con dificultades económicas. No es la primera vez que la formación que preside Santiago Abascal hace esta propuesta en la Asamblea y hasta el momento siempre ha sido rechazada por los 'populares'. "No voy a acabar con los sindicatos por mucho que tengamos desavenencias (...) es inconstitucional", señaló el pasado noviembre Díaz Ayuso a una propuesta similar de Vox.

Las críticas de Vox al planteamiento de apertura de los colegios no son las únicas que ha tenido que escuchar este martes la presidenta regional. "Es pura propaganda electoral", ha lanzado Alejandra Jacinto, portavoz de Unidas Podemos. "A menos de tres meses de las elecciones, es una propuesta vacía", ha insistido, para recalcar que el Ejecutivo no está diciendo "ni dónde, ni cuándo, ni quién" va a cuidar a los menores que hagan uso de este servicio. Jacinto, además, ha afeado que la medida no supone una mejora de la conciliación sino "aparcar" a los hijos. "El sector público debe garantizar opciones de ocio y cultura para nuestros hijos", ha agregado la diputada 'morada'.

En unos términos muy parecidos se ha pronunciado Mónica García, portavoz de Más Madrid. "La conciliación no va de cuántas horas pasan los niños en el colegio, sino cuánto tiempo pasan con sus padres", ha aseverado la jefa de la oposición madrileña, que también considera que la cercanía de las elecciones de mayo han motivado a los 'populares' para proponer esta medida en este momento y no en otro de la legislatura.

García también ha avanzado que Más Madrid ha registrado una proposición no de ley en la Asamblea para instar al Gobierno regional a implantar una política "integral, amplia, diversa y universal de apoyo a las familias" para mejorar y garantizar la conciliación. Entre otras, posibilitar la implantación de una "jornada de cuidados" para trabajadores públicos y favorecerla en el sector privado, financiar hasta dos días de actividad extraescolar o un plan de apertura de los patios escolares para los niños y jóvenes de los barrios. Es una iniciativa que se votará en uno de los tres plenos que se celebrarán antes del final de la legislatura, que llegará a principios de abril.

Mientras, el PSOE ha asegurado que el planteamiento anunciado por Díaz Ayuso "copia" una de sus propuestas, pero "mal". La propuesta que se ha puesto sobre la mesa no es lo que necesitan las familias, ha afirmado Juan Lobato, que ha insistido en que hace seis meses él mismo hizo un planteamiento más completo después de haber estudiado "muy bien" la situación con los colectivos afectados.

"Me congratulo de que este debate se haya abierto (…) nuestro compromiso no es poner en marcha la medida en 2024, sino el 1 de septiembre", ha señalado el secretario general de los socialistas madrileños, que propone colegios abiertos durante prácticamente todo el año para actividades extraescolares y demás.

El portavoz del PP en la Asamblea, Pedro Muñoz Abrines, ha contestado al PSOE que la medida de abrir los colegios en periodos no lectivos ya estaba en el plan de natalidad y favorecimiento de la conciliación que lanzó el Gobierno de Díaz Ayuso hace más de un año y ha defendido la utilidad de la propuesta en los términos en los que se ha realizado.