El primer escándalo de Gustavo Petro como presidente de Colombia le llega de familia

Gustavo Petro es presidente de Colombia desde junio de 2022, tras más de 200 años de gobiernos conservadores. El primer gran problema, el primer escándalo, le llega desde su propia familia. La Fiscalía colombiana anunció el pasado viernes la apertura de una investigación por las acusaciones contra Nicolás Petro de haber recibido dinero de procedencia ilegal.

¿Quién es Nicolás Petro?

Nicolás es hijo mayor de Petro y diputado de la asamblea del Atlántico. Nació el 21 de junio de 1986 y su madre es Katia Burgos, la primera esposa del ahora presidente colombiano.

Se crió lejos de su padre, entonces guerrillero del M19. Estudió Derecho en la Universidad Pontificia Bolivariana y luego un máster en Cambio Climático y una maestría en Gobierno y Gestión Pública (ésta en Barcelona, en la Universidad Pompeu Fabra).

De vuelta a Colombia, eligió, como su padre, el camino de la política. Se afincó en Barranquilla y en 2018 ya se presentó a la gobernación de Atlántico. No ganó, pero logró ocupar un escaño en la Asamblea de ese departamento de Colombia.

El presidente colombiano Gustavo Petro y su hijo Nicolás. INSTAGRAM

Esa carrera ya le supuso un primer escándalo. El Consejo Nacional Electoral le investigó durante dos años por posibles irregularidades en la campaña del Atlántico. En diciembre de 2022, se le impuso una multa de 14.900.000 pesos (menos de 3.000 euros).

¿Quién le acusa?

La acusación la ha hecho Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro. Ésta asegura que la campaña presidencial de 2022 recibió "dineros oscuros", dinero procedente de exnarcotraficantes.

En declaraciones a la revista Semana, Vásquez ha acusado a su exmarido de haber recibido dinero de Samuel Santander Lopesierra, alias 'El hombre Malboro' y de Alfonso Hilsaca, alias 'El Turco Hilsaca', ambos vinculados con el narcotráfico y antecedentes penales.

"Nicolás Petro se dedicó a hacer negocios, entre comillas, negocios aquí y allá a nombre del papá, sin que el papá supiera": Day Vásquez en SEMANA. https://t.co/F5NWNeNQTN pic.twitter.com/tR1K6UeKne — Revista Semana (@RevistaSemana) March 5, 2023

"Nicolás le recibió dinero a ese señor (Samuel Santander López Sierra, alias 'El hombre Marlboro') más de 600 millones para la campaña del papá. Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero y así otros", aseguró Vásquez.

¿De qué se acusa al hijo del presidente?

La expareja insistió en que Nicolás recibió el dinero y otros elementos a cambio de favores para lograr contratos del Estado. Sin embargo, Vásquez no confirmó la relación entre Petro y los otros implicados.

Supuestamente, el dinero fue entregado por el excongresista Samuel Santander Lopesierra, condenado por narcotráfico en Estados Unidos, y el empresario Alfonso Hilsaca, investigado por presunto concierto para delinquir y cometer homicidio.

Foto oficial del presidente de Colombia junto a su familia. INSTAGRAM

Según las acusaciones, se trataría de sobornos para que algunos criminales pudieran aparecer como gestores del proyecto de Paz Total planteado por el presidente colombiano. El 31 de diciembre, Gustavo Petro anunció un cese al fuego con cinco organizaciones armadas ilegales.

De manera más genérica, la exmujer de Nicolás Petro asegura que su exmarido quería hacer dinero aprovechándose de su apellido. "Nicolás Petro se dedicó a hacer negocios, entre comillas, negocios aquí y allá a nombre del papá, sin que el papá supiera", ha dicho Day Vásquez a Semana.

¿Hay más acusados?

Las acusaciones sobre supuestos sobornos no sólo llegan al hijo de Gustavo Petro, sino que se extienden a su hermano, Juan Fernando. De hecho, la Fiscalía le investiga desde enero por supuestamente haber recibido pagos de convictos a cambio de ser incluidos en las negociaciones de paz que el presidente espera hacer con criminales como parte de su política de "paz total".

Durante la campaña electoral de 2022, el hermano del entonces candidato Petro visitó las cárceles de todo el país. Ese periplo generó una de las más importantes polémicas de la contienda electoral.

¿Qué responden los acusados?

Tanto Nicolás como Juan Fernando Petro niegan las acusaciones. El primero, que dio a conocer un comunicado, anunció acciones legales en contra de su expareja.

Esclarecimiento a la opinión pública y medios de comunicación. pic.twitter.com/KZScxWWWk0 — Nicolás Petro Burgos (@nicolaspetroB) March 2, 2023

"Me permito reiterar su solicitud ante la Fiscalía General de la Nación para adelantar una investigación profunda y eficaz con los temas relacionados en dicho comunicado y aclarar cualquier rumor dañino y sin fundamento contra mi persona”, dijo Nicolás.

"Mi ex pareja sentimental realizó una entrevista en la cual me vincula con el señor 'Santa López Sierra' y 'el Turco Hilsaca' personas a las que no conozco, con los cuales no he tenido tratos, ni he recibido ningún tipo de apoyo ni directa, ni indirectamente", dejó escrito el hijo del presidente Petro.

¿Qué dice el presidente Petro?

El pasado jueves Gustavo Petro pidió a la Fiscalía que investigase las acusaciones contra su hijo, así como hacia su hermano, Juan Fernando, quien según Vásquez pactó perdones con criminales.

Comunicado a la opinión pública: pic.twitter.com/erVs8bJx4r — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 2, 2023

"Mi gobierno no otorgará beneficios criminales a cambio de sobornos. Al contrario, nos encontramos en la construcción de los mecanismos legales para que estas agrupaciones al margen de la ley se acojan a la justicia, reparen a las víctimas y cesen la violencia en las ciudades y demás territorios", dijo Petro en un comunicado.

"Mi compromiso con Colombia y los colombianos es lograr la paz, y quien quiera interferir en ese propósito, o sacar provecho personal de este, no tiene cabida en el gobierno, incluso si son miembros de mi familia", escribió el presidente. "Confío en que mi hermano y mi hijo puedan demostrar su inocencia, pero respetaré las conclusiones a las que llegue la justicia", acaba el texto que compartió en redes sociales.