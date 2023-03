El bullying es uno de los maltratos más terribles que los alumnos hacen a algunos de sus compañeros de clase que, en ocasiones, no saben cómo defenderse. Tras el suicidio de Iván y el intento de su hermana gemela, por, supuestamente, el acoso escolar que sufría el pequeño, los medios de comunicación han comenzado a dar más visibilidad a este tipo de casos.

Este martes, El programa de Ana Rosa ha contactado en directo con la madre de una niña que ha denunciado estar sufriendo bullying tanto en el colegio como en el instituto. La madre de la joven ha decidido contactar con el matinal para dar voz al caso de su hija y evitar que se repita en otros centros escolares.

Tal como ha relatado la mujer, su hija pequeña sufre acoso escolar y gordofobia por parte de sus compañeros de clase que, incluso, utilizan las redes sociales para cebarse con la joven. Así, la madre ha explicado que su hija tiene miedo de salir a la calle, pues ya ha recibido varias palizas y amenazas de muerte, y sufre insomnio.

Asimismo, la madre de la pequeña ha destacado que teme que su hija tome la misma decisión que el pequeño Iván, que no pudo soportar el acoso y se precipitó desde un tercer piso y, por ello, ha suplicado que cesen los ataques contra la niña.

Finalmente, la mujer ha señalado que tiene dos hijas más mayores y que nunca había vivido una situación así: "Me siento hasta culpable porque no lo supe ver antes". De la misma manera, ha explicado que sus hijas mayores fueron a un colegio público, mientras que la pequeña, a quien ha tenido que cambiar en dos ocasiones de centro, acude a un colegio concertado: "No sé si tendrá que ver con la educación que dan".