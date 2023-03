La cita entre Marina y Miguel Ángel ha sido de las más cómicas y cómplices en First Dates. En medio de tantas risas, la joven aprovechó la ocasión para mostrarle un clip que acumula más de 4 millones de views en TikTok por la peculiar situación que muestra. Él se sorprendió con la situación y no dudó en reconocer que "ha visto el vídeo más de 600 veces".

La de Sevilla no ha tenido buena experiencia en el tema del amor. Como admitió en el programa de Telecinco, ha pasado por una relación tóxica y desveló que tiene problemas para ligar, ya que solo se le acercan chicos de la noche.

Además, ella se autodefine como una persona "muy pesada", a la que le suelen decir que es "muy pegajosa". Sin embargo, al parecer, su cita de First Dates opina todo lo contrario. Miguel Ángel, un chico de 23 años, quien se ha quedado cautivado con ella nada más verla.

El encuentro no pudo ir mejor. Se veía la conexión y la complicidad que ambos tenían. Así, la chica aprovechó el momento para enseñarle un vídeo que publicó en Tiktok hace un año y que se hizo viral en la red.

La joven grabó el clip durante sus vacaciones en Gibraltar, donde fue atacada por uno de los monos que habitan sus calles. En concreto, el animal le pegó un mordisco en su hombro izquierdo. Al mostrarle el vídeo, el chico se quedó de lo más sorprendido. "He visto tu vídeo 600 veces. Me he quedado flipando porque es un vídeo que me sale mucho y que me hace bastante gracia", confesaba.

"A mi me ha llegado a parar gente por la calle para preguntarme si era la del mono", expresó ella. La situación provocó numerosas carcajadas entre los dos. "Estoy cenando con una famosa, con la Niña del mono", concluyó Miguel Ángel.