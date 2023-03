La gripe vuelve a sorprender con una segunda ola de contagios a las puertas de la primavera: "Quitarnos la mascarilla ha influido"

Desde que la covid-19 embistiera en nuestras vidas, otras infecciones respiratorias como la gripe o el virus respiratorios sincitial (VRS), causante de las bronquiolitis en los más pequeños, quedaron arrinconadas. Cuando, poco a poco, el coronavirus SARS-CoV-2 comenzó a dejar espacio a la circulación de otros virus, estos volvieron en épocas en las que no eran habituales. Así, vimos bronquiolitis en primavera y gripes al inicio del otoño. Ahora, a menos de dos semanas de que empiece la primavera, la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica está registrando la que es la segunda ola de contagios de gripe. Una anomalía que los especialistas atribuyen a las temperaturas de frío extremo de los últimos días y la deuda inmunitaria creada tras dos años de medidas preventivas de enfermedades infecciosas como el uso de mascarilla o los aislamientos.

Según el último informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda, elaborado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) con datos relativos a la semana del 20 al 26 de febrero, "la tasa de gripe en Atención Primaria describe una segunda onda estacional asociada a la circulación de virus de la gripe B". Las mayores tasas se observan en los menores de 15 años.

La gráfica que representa los datos del ISCIII dibuja un pico que podría haberse alcanzado ya, pero que tendrá que corroborarse en las próximas dos semanas. Mientras que en el informe correspondiente a la semana anterior los especialistas hablaban de "una segunda onda estacional de gripe, que sigue en ascenso", en la última semana analizada ya mencionan "algunos signos de estabilización en la actividad gripal".

Tasas de síndrome gripal en Atención Primaria por grupos de edad durante la temporada 2022-23 en España. SiVIRA

El doctor Vicente Martín, vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), explica a 20minutos que "probablemente se haya llegado al pico" de la actual segunda ola, aunque "aún quedan algunas semanas más de presión asistencial sobrevenida y no esperada". El médico achaca que este pico epidémico de gripe B se debe al frío extremo que ha hecho en los últimos días, lo cual lleva a la población a realizar más actividades en espacios interiores donde es más probable contagiarse de enfermedades respiratorias y a la deuda inmunitaria generada tras dos temporadas con medidas de protección contra la covid-19, que han evitado también contagios de gripe.

En el caso de la gripe B, explica Martín, esta ofrece una inmunidad duradera y no suele mutar mucho de una temporada a otra (al contrario que la gripe A), por lo que las personas más jóvenes, que son a las que más está afectando esta segunda ola, no están inmunizadas. "Se contagian en los centros escolares y luego en casa se lo pegan a los padres o los abuelos". El proceso gripal suele alargarse entre siete y diez días.

Porcentaje de positividad a gripe por tipo/subtipo de virus del grupo centinela de Atención Primaria durante la temporada 2022-23 en España. SiVIRA

Los casos en los más jóvenes no se están traduciendo en un aumento de los ingresos. "Afortunadamente, no estamos viendo cuadros graves ni está suponiendo una sobrecarga hospitalaria ni se están derivando muchos casos a los hospitales", tranquiliza el médico.

En los hospitales, los epidemiólogos estiman una tasa de hospitalización por gripe de 2,9 casos por 100.000 habitantes, una cifra similar a la de la semana previa, cuando se registró el cuarto aumento semanal consecutivo. Por grupos de edad, las mayores tasas de hospitalizaciones por gripe se observan entre los mayores de 79 años.

Desde Semergen calculan que "probablemente ya estemos en el pico" de contagios y auguran ahora unas semanas de descenso, en las que el buen tiempo ayudará dado que la ciudadanía volverá a reunirse en espacios abiertos donde las probabilidades de contagiarse se reducen considerablemente.

Aún así, recuerda, "la gripe siempre sorprende" pues habitualmente el pico de este virus solía coincidir con el periodo navideño y en febrero se da la cola final. La actual temporada se adelantó unas dos semanas antes del periodo estacional habitual, pero tampoco se tradujo en un aumento de la virulencia. Por aquel entonces, los especialistas del ISCIII, que no sabían si esta temporada de gripe presentaría dos ondas como la campaña anterior, también destacaban que "las temporadas de gripe no son para nada aburridas porque no tienen nada que ver una con otra". Ahora se confirma que la presente temporada es la segunda con dos oleadas de casos tras la primera registrada así durante el periodo 2021-2022.

Retirada de la mascarilla en el transporte

Preguntado Martín por el papel de la mascarilla y su reciente retirada (hace ahora justo un mes) de los medios de transporte públicos, el portavoz de Semergen se muestra convencido de que ha influido en la actual segunda ola: "Claro que influye, si quitas algo que previene, claramente tiene que ver". Al mismo tiempo, recomienda seguir usándola hasta que la curva de la segunda ola vuelva a aplanarse "en sitios concurridos y sobre todo las personas sintomáticas, si no pueden quedarse en casa".

"Aunque ya no sea obligatorio, sí podemos seguir llevándola. Llamo a la responsabilidad individual. En una situación como la actual, sería conveniente utilizar la mascarilla de forma voluntaria, sobre todo en el transporte público".

Respecto al resto de infecciones respiratorias, el último informe del ISCIII registra "estabilidad" tanto en los datos relativos a infecciones de covid-19 como en VRS, en Atención Primaria y hospitales. El porcentaje de positividad de a SARS-CoV-2, gripe y VRS se sitúa actualmente en el 6,3%, 17,9% y 4,2%, respectivamente.