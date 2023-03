Muchas veces las redes sociales, sobre todo Twitter, se convierte rápidamente en una masa de malos comentarios sin sentido que atacan a personas que piensan que nunca van a leer sus comentarios. Sin embargo, siempre hay una persona real detrás. Así lo ha querido recordar el tiktoker OscarGGc.

El joven es conocido por su contenido musical en TikTok y, a menudo, sus vídeos traspasan fronteras y también se hacen virales en Twitter. En los últimos días, un ranking de sus canciones favoritas de Artic Monkeys ha sido objeto de miles de burlas en redes.

Aunque no había nada problemático en el vídeo, ciento de usuarios tuitearon sobre su actitud a la hora de recomendar los temas y escucharlos. "Estoy llorando con esto", comentaba el tuit más viral del tema.

imagina estar grabando el video, decir el titulo y ponerte a mover la cabeza como si estuviese sonando la canción https://t.co/SEebES7Fgm — Maaicol 🎟️ (@maicoGq) March 4, 2023

Después, cientos de citados, la mayoría ya borrados, se dedicaban a criticar desde las canciones que había incluido en el vídeo hasta la manera en la que movía la cabeza mientras sonaban. Todo con una clase de vocabulario que, al final, ha afectado al protagonista.

Pues tiene razón (y yo he sido la primera que he hecho comentarios) y creo que está bien recapacitar. El chico literalmente no ha hecho nada como para recibir tanto hate y es verdad lo que dice. Desde mi humilde cuenta, una disculpa 🫂 pic.twitter.com/trOm797AlD — khlav kalash (@met4n0i) March 6, 2023

Así lo ha confesado en su último vídeo de TikTok donde ha asegurado que, a pesar de no tener Twitter, ha llegado a leer miles de comentarios negativos.

"Se me ha insultado muchísimo", se ha quejado: "Siento que me ha afectado, soy una persona muy normal compartiendo mis gustos musicales y no estoy acostumbrado a esto".

"Me duele, he visto cosas terribles", ha añadido: "Espero que la gente que comenta esas cosas no sea consciente del daño que puede hacer porque alguien que no pueda gestionarlo puede acabar muy mal".

Óscar se ha visto forzado a transmitir a través de TikTok el malestar psicológico derivado de las incontables burlas, humillaciones y vejaciones que ha sufrido a través de Twitter últimamente.



Me horrorizaría haber sido partícipe de este linchamiento.pic.twitter.com/KC9MJ0Lhh5 — SergioOpina (@sergioopina_) March 6, 2023

Desde entonces, cientos de usuarios han salido a defenderlo, intentando recordar a muchos tuiteros que las cosas pueden afectar de manera inesperada. "Nadie se merece levantarse un día y ver a miles de personas insultándole", ha concluido.

"Me horrorizaría haber sido partícipe de este linchamiento", han reconocido algunos de los usuarios que más virales se hicieron alentando la broma hace unos días.