Los mejores memes del tenso encuentro entre David y Silvia, la madre de Elena, en 'La isla de las tentaciones'

El séptimo programa de La isla de las tentaciones 6 estuvo marcado por la visita de Silvia, madre de Elena. Durante el programa, David fue citado en la zona de hogueras, pensando que tendría un encuentro con su novia.

Lo que no se imaginaba es que fuera a aparecer su suegra. Tras un frío saludo y varios segundos sin articular palabra, fue Silvia quien rompió el hielo. "¿Qué has hecho?", le pregunta, a lo que el joven responde "La he liado".

El encuentro entre suegra y yerno fue de lo más tenso, pues la madre de Elena no se cortó a la hora de dejarle las cosas claras al que todavía es novio de su hija.

"Cambias a mi Barbie, a mi florecita, y te lías con la muñeca chochona", le dice Silvia antes de comenzar a ver las imágenes de David con María Aguilar, la tentadora con la que el de Albacete ha sido infiel a Elena.

En uno de los vídeos donde se puede ver como la tensión entre David y María sube de nivel, la mujer no se muerde la lengua y apunta que "el caballito de mar sale a trotar", refiriéndose al joven de 21 años.

Este comentario, así como todo el cara a cara entre ambos, ha generado una oleada de memes en Twitter por parte de los espectadores. Entre ellos, varios internautas han apuntado que la madre de Elena podría hacer una canción llamada La muñeca chochona, en referencia a las canciones que Shakira le ha dedicado indirectamente a Gerard Piqué tras su separación.

Se viene remix de las nuevas bichotas titulado “La muñeca chochona”

#LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/y9SR6hADHt — 👼🏻 (@littagb) March 6, 2023

la madre de elena entrenando cuando le llamaron para ir a republica dominicana #LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/WQ1W4zwbKP — m (@scarscamz) March 6, 2023

Sandra: ¿Silvia como quieres que se vaya Elena?

La madre de Elena:

#LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/oLOzpwqDog — Samanta de hostias 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@samarttinez_) March 6, 2023

MUÑECA CHOCHONA, CABALLITO DE MAR… JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA ME PUEDO MEAR #LaIslaDeLasTentaciones pic.twitter.com/QW3ZjcjmGL — alex (@alexgrrc_) March 6, 2023

Mi profesora cuando estoy dado la vuelta en clase #LaIslaDeLasTentaciones pic.twitter.com/md4zulF0Tz — Alvaro (@__alvaroramos) March 6, 2023

El encuentro entre Lydia y Manuel también genera memes en las redes

Otro de los momentos clave, y que también ha generado una lista de reacciones graciosas al respecto, fue el encuentro en el espejo de Lydia y Manuel.

Al inicio de fragmento se puede ver como el joven corre por la orilla del mar, como si fuese "un capítulo de la serie H20", comparan algunos por Twitter.

Y, una vez que se encuentran y se miran a través del cristal, los internautas se han querido referir a este momento como "la reacción al esperar que la pizza se haga en el microondas al volver de fiesta".

Colaría perfectamente en la intro de una serie turca #LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/BaJRM4L1Gz — 🍉 (@Chloe_palmcoco) March 6, 2023

Yo viendo cómo se calienta la pizza en el microondas a las 6 de la madrugada post fiesta#LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/TAXJ0fYG3i — Teresa ♥️ (@teresatello09) March 6, 2023