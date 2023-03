El 51% de los españoles cree que las mujeres tienen menos oportunidades laborales que los hombres

La mitad de la población cree que en España las mujeres tienen menos oportunidades laborales y profesionales que los hombres. Así se desprende de una encuesta elaborada por el Instituto DYM para 20minutos, en colaboración con WIN International, con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra este miércoles 8 de marzo. Una de cada cuatro mujeres encuestadas no sienten que la igualdad sea una realidad en su remuneración, al afirmar que cobran menos que sus compañeros de trabajo varones.

En concreto, el 51% de los encuestados considera que las oportunidades con las que cuentan las mujeres en el mercado laboral y en sus carreras profesionales son menores a las de los hombres, frente a un 8% que piensa lo contrario y a un 38% que cree que existe igualdad de oportunidades entre ambos géneros. La percepción de las mujeres es más negativa que la de los hombres, en especial entre las entrevistadas de mayor edad.

La idea de que las mujeres tienen menos oportunidad gana peso en las respuestas femeninas. El porcentaje de encuestadas que así lo piensa asciende hasta el 62%, once puntos porcentuales por encima de la media, y, por grupos de edad, escala hasta el 65% entre las mujeres mayores de 65 años. Aunque la percepción de los logros en materia de igualdad mejora entre las más jóvenes, el 56% de las entrevistadas de entre 18 y 35 años niegan que la igualdad de oportunidades sea una realidad para las mujeres, a las que consideran perjudicadas.

Por el contrario, el porcentaje de entrevistados que cree que las mujeres tienen menos oportunidades que los hombres cae hasta el 39% entre los varones, 23 puntos porcentuales por debajo del dato femenino. Esta respuesta pierde peso entre los hombres, en favor de la idea de que la igualdad de oportunidades entre ambos sexos es efectiva, defendida por el 48% de los encuestados. Asimismo, un 11% de los varones considera que las mujeres tienen más oportunidades que ellos.

Los datos españoles son ligeramente más pesimistas que la media de los 36 países contemplados en la encuesta WIN World Survey 2022, según la cual a nivel mundial el 45% de la población (53% de las mujeres y 34% de los hombres) estima que las oportunidades laborales y profesionales de las mujeres son más limitadas, frente al 51% que lo opina en España. Del lado contrario, también es más elevado el porcentaje global de encuestados que considera que las mujeres cuentan con más oportunidades (13%), mientras que la proporción de entrevistados que sostienen que la igualdad de oportunidades es real es similar.

Igualdad de sueldos

Percepción del salario de las mujeres en comparación con el de los hombres. Henar de Pedro

En lo que respecta a los sueldos, según la encuesta DYM, el 48% de la población española cree que en su lugar de trabajo el salario de hombres y mujeres es igual, frente a un 18% que cree que las mujeres están peor pagadas y un 4%, mejor. La percepción vuelve a ser de nuevo más negativa en el caso de las mujeres, entre las cuales el 25% dice sentir que en su lugar de trabajo su sueldo es menor al de sus compañeros varones, una afirmación que solo comparten el 10% de los hombres entrevistados. En particular, son las mujeres de entre 36 y 65 años las que más perciben esa diferencia salarial en favor de los varones (33%).

En cambio, entre los hombres gana peso la idea de que la remuneración es igual para los trabajadores de ambos géneros. Así lo percibe un 57% de los varones encuestados, frente al 38% de las mujeres que comparte esa misma opinión. En todo caso, hay un 23% de entrevistados que no responde a esta pregunta sobre percepción del salario de las mujeres en comparación con el de los hombres por no tener trabajo.

En comparación con los datos globales, a nivel mundial la proporción de personas que consideran que en su lugar de trabajo las mujeres cobran menos que los hombres asciende hasta el 28%, diez puntos porcentuales por encima de la media española. Por géneros, el 32% de las mujeres y el 24% de los hombres comparten esa percepción. Los varones nuevamente perciben en mayor medida los salarios de todos los trabajadores como iguales (51% hombres; 38% mujeres).

¿Planea tener hijos más adelante? Henar de Pedro

Por último, la encuesta DYM revela que la disposición a tener hijos es muy similar en ambos géneros. El 77% de la población no tiene intención de tener descendencia más adelante (55% ya tiene hijos y 22% no), frente a un 22% que sí lo contempla entre sus planes (11% ya tiene hijos y 11% no), si bien este último porcentaje se eleva por encima del 55% entre los encuestados más jóvenes, de entre 18 y 35 años. Aunque los porcentajes son parecidos, los hombres se muestran ligeramente más dispuestos a tener descendencia más adelante (un 25% tiene en mente hacerlo, frente al 19% de las mujeres). Esta diferencia entre géneros se da sobre todo entre los entrevistados que ya tienen hijos.