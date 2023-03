Naomi y Napoli caen en la tentación en 'La isla de las tentaciones' y carga contra su pareja: "Esa chavala me tiene que dar las gracias"

Naomi y Napoli sintieron afinidad el uno por el otro desde el primer momento que se vieron en La isla de las tentaciones. Pese a ello, la valenciana no fue infiel a Adrián hasta que este se besó con Keyla, la tentadora con la que tenía una gran amistad que llegó a más.

Tras la hoguera donde Naomi vio las imágenes de Adrián con la tentadora, no se lo pensó. Llegó a villa Paraíso y se fue junto a Napoli hacia el jardín y se tumbaron en una de las camas. Allí surgió la chispa entre ambos y se besaron. "Ha sido genial, llevábamos mucho tiempo esperándolo".

Aunque esto no ha hecho que ella se olvide de que su novio le ha sido infiel. Durante una conversación con Napoli en su cuarto, Naomi decidió arremeter contra Adri: "Tengo una fuerza de voluntad que flipas y me ha costado, imagínate a mi novio que es retrasado".

Además, añadió que Adri "no es nada sexual": "Esa chavala me tiene que dar las gracias a mí, que lo he reeducado". Tras la conversación, decidieron que era buena idea echarse una siesta, aunque en lugar de ello protagonizaron una nueva escena de 'edredoning' en La isla de las tentaciones.