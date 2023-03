Ernesto Alterio le confiesa a Broncano su mayor paranoia: "Me tomo una pastilla al día para evitarla"

MOVISTAR PLUS+

Tras visitar el pasado jueves El Hormiguero junto a Paco León, Ernesto Alterio acudió este lunes a La Resistencia (que celebraba su programa 800) para presentar su nueva película, Mari(dos), que se estrena en cines el próximo 10 de marzo.

Pero Broncano no puedo evitar comentar el llamativo flequillo del actor argentino: "Tienes buen pelo. Admiro a la gente que tiene tan buen desarrollo capilar, me gusta".

"Gracias, desde siempre me lo he cuidado porque era una de mis mayores paranoias. Como mi padre es calvo, pensaba que con 20 años me iba a quedar sin pelo como él", comentó el invitado.

Ernesto Alterio, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

Y destacó que Héctor Alterio ya "clareaba a los veintipocos y yo he tenido ese miedo desde siempre". El presentador bromeó diciendo: "Tú naciste con un padre ya calvo, eso es duro para un bebé".

"Eso me marcó mucho y me echo de todo. Hay un medicamento que se usa para la próstata y descubrieron que en dosis más pequeñas hacía crecer el pelo", confesó Alterio.

Añadió que "me tomo una pastilla al día. Luego hay otro para el corazón y que descubrieron que puesto de modo tópico (de uso externo), también servía para el pelo", concluyó.