Isidro, en 'First Dates': "Suelo decir que soy tonto, pero feliz, que es lo importante"

"Suelo decir que soy tonto porque no me considero una persona lúcida. Mis padres llevan un montón de tiempo diciéndome que me quedé en la ESO con Física y Química para la eternidad", afirmó Isidro en su presentación en First Dates este lunes.

"Eso te marca y piensas que eres medio tonto, porque soy tonto, pero feliz, que es lo importante", añadió. El madrileño señaló que en el amor no le había ido muy bien, pero soy muy joven y todavía me quedan años", le comentó a Carlos Sobera.

Y le contó al presentador que "estudio música, estoy en sexto de profesional tocando el arpa. Suelen pintar este instrumento mucho más difícil de lo que es".

Elena e Isidro, en 'First Dates'. MEDIASET

Su cita fue Elena, que reconoció que "me gustaría encontrar a un chico con el que pueda hacer mis tonterías y mis locuras, vivir aventuras sin el miedo a qué dirá la gente".

Tras conocerse en la barra, ambos pasaron a la mesa para conocerse un poco mejor. Durante la velada, Isidro le contó a su cita el motivo de sus escasas experiencias sexuales.

"Tampoco es que haya habido mucho sexo, sobre todo por mi fimosis. Me operaron hace tres o cuatro meses y ahora estoy bien. No tenía ni idea de que eso se abría y cuando me enteré…", reconoció el músico.

Al final, entre risas, los dos admitieron que querían tener una segunda cita fuera del local de Cuatro: "Me ha parecido muy majo, queda mucho por hablar y conocernos", admitió la joven.