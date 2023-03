Manuel y Lydia se reencuentran en el espejo de 'La isla de las tentaciones': "Mi relación está en peligro"

La isla de las tentaciones le dio la oportunidad a los chicos de villa Playa de elegir al novio que podría ver a su chica durante tres minutos en la prueba del espejo. Unánimemente, eligieron que fuese Manuel. "No ha visto imágenes de su novia y está fatal", justificó Álex.

Manuel, ya desde el principio, temía por "haber pasado límites, como tener mucha confianza con Míriam", como le confesó a Sandra Barneda. Lydia, por su parte, fue hacia la prueba con las ideas muy claras: "Quiero que vea que estoy enfadada".

Durante los tres minutos en el espejo, donde no podían hablar, ambos se comunicaron mediante química. Él no dejó de repetirle "te amo", mientras que ella amenazaba con marcharse sola de reality.

En la recta final, Lydia le dio un ultimátum a su pareja: "Demuéstrame que me amas. Tienes una oportunidad o me voy sola". Tras la prueba, Manuel se derrumbó: "He visto que mi relación está en peligro".

Cuando ambos llegaron a sus respectivas villas, las reacciones eran muy distintas. Mientras que Lydia estaba feliz por haber visto a su pareja, aunque preocupada por haber sido demasiado dura, él estaba decaído: "Solo he visto reproches y que está muy desilusionada".