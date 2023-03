Luis Piedrahita desvela en 'El Hormiguero' el curioso lugar donde Jordi Hurtado le firmó un autógrafo

Tras entrevistar a Edurne (que presentó su nuevo single, Fresas y Champán), Pablo Motos comentó en El Hormiguero este lunes algunas noticias curiosas con sus colaboradores de la tertulia de los cómicos.

Juan Ibáñez, Damián Mollá, Luis Piedrahita y El Monaguillo recordaron algunas anécdotas personales curiosas hasta que el presentador le preguntó: "¿De quién sois súper fan?".

El mago le contestó que "soy muy fan de Jordi Hurtado y tuve la suerte de coincidir con él en persona en la gala de los premios Ondas en el año 2000 o así".

"Lo perseguí durante muchísimo rato para que me firmara un autógrafo. Cuando por fin tuve ocasión de estar con él cara a cara, ya no tenía la libreta porque estábamos en el catering y no sabía donde la había dejado", recordó Piedrahita.

Que continuó diciendo: "Como había plátanos y yo tenía un rotulador, le pedí que me firmara uno. Sé que se pochan, pero durante una semana tuve un plátano firmado por Jordi Hurtado".

Tras recibir los aplausos de sus compañeros y del público presente en las gradas del programa de Antena 3, el gallego concluyó la anécdota diciendo: "Lo tuve hasta que llegó el momento en el que no estaba la firma".