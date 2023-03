David tuvo una visita inesperada al final de la hoguera de los chicos en La isla de las tentaciones. Aunque él suponía que la que aparecería sería su novia Elena, la que acabó enfrentándose a él fue su suegra, Silvia, con la que tuvo que ver sus imágenes con la tentadora María.

Al ver cómo aparecía Silvia por el pasillo de la hoguera, David se puso realmente nervioso. Lo primero que le preguntó su suegra fue "¿qué has hecho?". "Os tenía por la pareja perfecta. Aposté por vosotros a tope", continuó quejándose Silvia.

Tras la confesión de David de haberse "liado con otra chica", Silvia defendió a su hija atacando a María: "Has cambiado a mi Barbie por una muñeca chochona -adjetivo por el que luego se disculpó-". David, sin embargo, se justificaba: "Es que estoy 24 horas con chicas en una villa y hay fiestas y juegos".

🎀 La historia de Barbie y Ken by #LaIslaDeLasTentaciones7 🎀 pic.twitter.com/q36qMMChYy — Mediaset España (@mediasetcom) March 6, 2023

Sandra Barneda les enseñó a ambos las imágenes de David teniendo sexo con María. "Yo venía a ver al caballito de mar y me lo encuentro cabalgando", respondió Silvia. Tras una pregunta de la presentadora, la suegra de David confesó que "caballito de mar" era uno de los apodos cariñosos que le tenía a su yerno.

"Me da un poco de vergüenza verme, pero es algo normal. Me he dejado llevar, ¿qué hago?", admitió David tras ver las imágenes. "Solo es entendible para quien tenga la mente tan abierta como tú. A mí me puede gustar algo y me lo como o no. Y tú te lo has comido entero", le contestó Silvia.