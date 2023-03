Canales Rivera habla de su situación sentimental tras ser pillado de fiesta con una mujer desconocida: "No vivo ya en pareja"

José Antonio Canales Rivera ha dado que hablar, de nuevo, tras salir de fiesta. Sin embargo, si hace unas semanas el problema era una pelea, esta vez habrían pillado al torero con otra mujer que no sería su novia. El colaborador ha sido sincero en Sálvame, y ha explicado su situación sentimental.

Esa presunta deslealtad habría ocurrido en un tablao flamenco en Valencia y la tertulia ha recordado que ya en 2021 el torero intentó recuperar la confianza de su pareja. En las imágenes se veía al torero bastante cercano a una joven. "Lo tacháis de deslealtad, pero no sé hasta qué punto. Fue una fiesta divertida", ha justificado.

"Yo me lo estoy pasando bien, no puedo estar pendiente a quién coge el teléfono", se ha defendido. El colaborador ha destacado que la fiesta "era privada". Canales ha aprovechado la duda de Laura Fa de cómo van las cosas en su casa para confesarse: "Mi relación no está activa desde hace muchos más días".

"No vivo ya en pareja", ha declarado. Por otro lado, ha asegurado que está en una situación de "libertad absoluta". "Mi mente y mi cabeza no están mucho más allá que en una relación con amigos", ha expresado, por otro lado.