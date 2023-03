El Gobierno afronta este martes la ruptura parlamentaria más sonada entre los socios de coalición desde que entrelazaron sus caminos en enero de 2020. Unidas Podemos votará 'no' a la toma en consideración -primer paso para la aprobación- de la reforma socialista a la ley del 'solo sí es sí'. Una vez asumida la negativa del partido del que salió el articulado, el PSOE apura los tiempos para evitar una foto en solitario con el PP e intenta atraer consigo a otros socios de la investidura, sin mucho éxito, ya que solo el PNV ha confirmado de momento su voto a favor. Mientras tanto, los morados abren fuego contra el socio mayoritario de la coalición, que les pide "prudencia".

"Va a haber una votación distinta", dicen con resignación fuentes de la Ejecutiva Federal del PSOE, que remarcan que "hubiera sido deseable un acuerdo". En este punto, los socialistas se resisten a dar por perdido un pacto con los morados a futuro, una vez que la reforma comience a tramitarse en el Congreso y se abra el plazo de introducir enmiendas. "No podemos no estar unidos en cuestiones tan importantes", dijo ayer Pilar Llop, ministra de Justicia y autora de la proposición de ley que se votará. El escenario, no obstante, es bastante poco realista. Los socialistas se apoyarán en primer lugar en los votos del PP, partido al que ayer criticaban por haber "estado en contra" de todos los avances en feminismo de los últimos años.

La lucha de la formación socialista pasa ahora por intentar que no solo sean las formaciones de derecha quienes den apoyo a su reforma. Públicamente, le restan importancia a este hecho. "Lo importante es que salga adelante, no tanto con quién", lanzó este lunes la portavoz del partido, Pilar Alegría. En la tradicional rueda de prensa semanal en Ferraz, sede del PSOE, la también ministra de Educación dejó un recado a Unidas Podemos: "Frente a un problema, puedes no hacer nada o plantear soluciones. Somos los únicos que hemos presentado públicamente nuestra propuesta".

En privado, las fuentes consultadas tampoco se muestran preocupadas por la foto con el PP. "Lo importante es solucionarlo", repiten sin cesar. Eso sí, admiten conversaciones con el resto de socios de la llamada mayoría de la investidura. Véase ERC, EH Bildu o Más País. De momento, el PNV es el único del bloque que ha mostrado su disposición a alinearse con el PSOE. "Al resto de socios no los damos por perdidos", continúan dichas fuentes, pese a la dificultad de la misión, viendo que los independentistas catalanes y vascos están con las tesis de Igualdad y apuestan por un acuerdo previo entre PSOE y Unidas Podemos.

Igualdad se apoya en ERC y Bildu

En Unidas Podemos, no obstante, se da prácticamente por hecho que la votación de este lunes en el Congreso revelará la fractura que existe en torno a esta cuestión entre el PSOE, por una parte, y los propios morados y los habituales socios parlamentarios del Gobierno, por otro. Y, habida cuenta de que el acuerdo de última hora parece casi imposible, este lunes Podemos, el partido más grande del espacio a la izquierda de los socialistas, elevó el tono contra el PSOE y cargó duramente contra la "inconcebible" situación que se produciría si finalmente este martes los votos de los socialistas "se unen a los de Abascal y Ayuso" para "volver al Código Penal de La Manada". Los socialistas, en cambio, pidieron "prudencia". Fue Margarita Robles, ministra de Defensa, quien fue más allá al solicitar a Ione Belarra "humildad".

Fuentes del Ministerio de Igualdad explican que, al igual que el PSOE en las últimas horas, también el ala del Gobierno de Unidas Podemos ha estado en contacto directo desde hace semanas con ERC y EH Bildu. E Igualdad se muestra completamente confiada en que estas formaciones no cambiarán a última hora de posición y mantendrán lo que ya expresaron hace unos días: que, aunque están abiertos a hacer cambios en la ley del solo sí es sí, no piensan apoyar que empiece a tramitarse ninguna reforma que no cuente con el beneplácito del Ministerio que lidera Irene Montero.

ERC, desde luego, se mantiene firme en esa postura. Este lunes su portavoz orgánica, Marta Vilalta, también elevó el tono contra el PSOE y aseguró que sería "indecente y un insulto" a las mujeres víctimas de agresiones sexuales que los socialistas iniciaran el trámite de su reforma en el Congreso con los votos del PP y de Vox. "El PSOE no puede hacer ver que abandera el feminismo y luego pactar una de las leyes más importantes" con estos partidos, espetó Vilalta, mientras el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, aseguraba también este lunes que lo fundamental para reformar la ley del solo sí es sí es "que exista un acuerdo" que incluya "a los socios de Gobierno y al bloque de investidura".

Algunos sectores morados confían en que este alineamiento de ERC y EH Bildu con las tesis de Igualdad haga la suficiente presión como para que el PSOE se avenga a, al menos, ralentizar la tramitación de la ley en el Congreso una vez aprobada su toma en consideración. Fuentes próximas a Montero, no obstante, aseguran que Unidas Podemos aún no ha decidido si presentará o no enmiendas parciales a la propuesta socialista en cuanto se abra el periodo para hacerlo, a partir del miércoles: la discrepancia es tan profunda que una enmienda que introdujera en la norma el enfoque de Igualdad supondría cambiar prácticamente de arriba a abajo la proposición de ley del PSOE.

"Vamos a seguir trabajando"

Con todo, desde el PSOE descartan que la votación en sentido contrario vaya a suponer una ruptura de la coalición. En público y en privado. "Este Gobierno ha merecido, y merece, la pena", aseguró la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, que acompañó a Alegría en la comparecencia.

Fernández recalcó que el Ejecutivo ha hecho "muchos avances" y declaró que van a seguir haciéndolo. "Vamos a seguir trabajando en lo que queda de legislatura. Por supuesto ha merecido la pena", respondió al ser preguntada por si, vistas las diferencias entre el PSOE y Unidas Podemos en materia de Igualdad, había sido buena idea ceder el ministerio a los morados.