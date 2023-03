Laura Fa señala "las contradicciones" de Kiko Matamoros y Marta López Álamo: "Él estaba con otra chica cuando la conoció"

Sálvame ha repasado el último Deluxe, protagonizado por Kiko Matamoros y Marta López Álamo. La pareja se expuso a preguntas sobre su boda, su relación y el comienzo de esta. Sin embargo, las declaraciones que ambos hicieron han sido cuestionadas por Laura Fa.

La colaboradora ha puesto en duda algunas de las declaraciones de la pareja. Y es que la modelo ha remarcado que al comienzo no llevó bien la prensa, puesto que no le gusta demasiado la televisión. Por otro lado, la influencer también aseguró que no se habría acercado a él si hubiese buscado estar con un famoso.

"Tengo la sensación de que se contradice todo el rato", ha lanzado Laura Fa. De hecho, ha señalado el tema de la fama, sin querer señalarla de haber salido con su compañero por esta razón: "Kiko Matamoros es de las personas a las que te puedes acercar. No es un anónimo que no te va a traer fama".

La catalana también ha tachado de contradicción que diga que no le gustan los photocall, pues es modelo e influencer "y esto forma parte de su vida". En cuando a su relación con la pequeña pantalla, Fa ha señalado: "Ha empezado un vídeopodcast, que es tele en otro sentido".

Por otro lado, la colaboradora ha sacado a relucir la situación real de cuando se conocieron: "Que yo recuerde, Kiko tenía novia y ese día también estaba en la discoteca". La colaboradora ha sido respaldada por Lydia Lozano, quien ha recordado que se trataba de "una chica de Albacete".

"Habrá cosas que ellos quieran olvidar y otras que quieran justificar", ha argumentado la periodista. Para justificar sus palabras, la colaboradora ha dejado claro: "Ellos han hecho un podcast para hablar de su amor, y nosotros también podemos hablar de él".