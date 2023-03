Belén Esteban abandona el plató de 'Sálvame' por una bajada de azúcar

Belén Esteban ha sido la protagonista de Sálvame este lunes. La colaboradora tenía todos los focos sobre ella por su amistad con Anabel Pantoja, quien ya no mantiene una relación con Yulen Pereira. Tras salir en defensa de su compañera, la colaboradora ha salido del plató.

Y es que la de San Blas podría haber sufrido una bajada de azúcar. Debido a su diabetes, en un momento de la tertulia Esteban ha hecho una petición al equipo del programa: "Me ha pitado el aparatito del azúcar. ¿Me podéis traer un sobre de azúcar, por favor?".

'La reina del pueblo' no ha querido alarmar a sus compañeros, y ha aclarado: "La bomba me pita. No hay problema, solo que me está pitando la bomba porque me está bajando el azúcar". Sin más alarmismo, le han llevado lo pedido a la mesa. Sin embargo, la colaboradora ha salido de plató.

Aunque Sálvame no ha hecho referencia a la ausencia de Belén Esteban de su silla instantes después de su intervención sobre la ruptura entre Anabel y Yulen, los espectadores han podido ver que la colaboradora no ocupaba su puesto. Sin explicaciones, la tertulia ha continuado la escaleta programada.