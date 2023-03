La nueva edición de Supervivientes comenzó hace menos de una semana y ya ha contado con su primer intento de abandono, protagonizado por Patricia Donoso.

Esto ocurrió el pasado domingo durante una de las pruebas realizadas en directo y en conexión con el debate ofrecido en Telecinco, generando así el primer momento de tensión del concurso.

Al cabo de un rato, la concursante recapacitó y decidió continuar con la aventura. Este acontecimiento ha sido comentando en la mañana del lunes durante el Club Social de El programa de Ana Rosa.

Pero, a su vez, esta conversación entre los colaboradores ha provocado un incómodo momento entre Joaquín Prat y Antonio Rossi. "Era de prever. Yo lo dije el viernes, que Patricia Donoso iba a durar en Supervivientes lo mismo que un merengue en la puerta de un colegio. Y me decía Rossi: 'No, no, yo espero mucho de ella'", apunta el danés.

Nada más terminar su declaración, un micro que se había quedado abierto recoge la respuesta del colaborador: "¿Yo? Eso se lo está inventando". Por su parte, Joaquín Prat no había escuchado a Antonio Rossi, pues continuaba diciendo que la abogada no había durado "ni 24 horas" en el concurso.

"¿Cuándo hemos hablado nosotros de Patricia Donoso? ¿Una conversación nuestra de Patricia Donoso? Más quisiera ella, Joaquín", añade el tertuliano cuando la cámara le enfoca.

La respuesta del presentador de Ya es mediodía es tajante: "¿Entonces con quién lo hablé yo?". "Conmigo no. Patricia Donoso no entra en mí", le rebate Antonio Rossi.