Así es Angélica Delgado, la mujer que le "salvó la vida" a Alonso Caparrós

La semana pasada, Alonso Caparrós se derrumbaba en el plató de Sálvame. Era un momento de debilidad, de dureza emocional, de pura tristeza. "Últimamente, me han pasado unas cosas a nivel personal que me tienen un poco fuera, os pido disculpas", decía el colaborador de 52 años, para añadir después: "Prefiero que me deis unos días, está reciente, está vivo, activo y necesito esos días. Os pido por favor que no me lo preguntéis más". Más tarde se supo que un buen amigo suyo, bastante cercano, había fallecido recientemente.

Una terrible noticia que, quizá en otro momento de su vida, habría hundido al madrileño en un pozo muy profundo y oscuro, pero del que, desde que está con Angélica Delgado, le es mucho más sencillo salir. Y es que Caparrós, de 52 años, no se cansa de repetir cuantísimo le debe a su esposa, un pilar indispensable en ese 'nuevo yo' que él mismo ha dicho que se ha reconvertido a su lado, alguien que le robó el corazón pero que, sobre todo, le "salvó", una palabra que el tertuliano no se saca de la boca cuando habla de ella.

A Angélica, siete años menor que él, la conoció en 2009, pero no fue hasta el 11 de septiembre de 2015 que no fueron juntos al altar y se dieron el "sí, quiero". Fue, como ya había hecho su hermano Andrés —presente, junto a su padre, el mítico periodista Andrés Caparrós—, al aire libre y en una zona ajardinada cerca de la playa, con Alonso vestido de azul y Angélica con un look definido como "muy español", con vestido de espalda abierta y falda de volantes y el pelo recogido.

"Angélica fue un regalo de Dios. Está el amor que siento hacia ella como hombre, pero, además, es una persona buena. Hay gente que nace buena, con belleza espiritual innata", ha llegado a comentar Alonso sobre esta logopeda que, además de ser su mayor apoyo fuera de su trabajo, también lo ha sido dentro.

Aunque no es muy amante de los focos ni de la atención pública y prefiere guardar cierto hermetismo con resecto a su vida íntima —su cuenta de Instagram, de apenas 6.800 seguidores, es privada—, Angélica Delgado fue la encargada de defender a su marido en los platós de Gran Hermano VIP 5, allá por el año 2017, cuando el presentador necesitaba de alguien que le apoyase durante su estancia en la casa de Guadalix y que los espectadores aprovecharon para conocerla algo mejor. Fue entonces cuando se pudo comprobar que su relación está asentada.

Y lo estaba, en parte, porque Caparrós volvía a eresurgir en primera líndea de televisión, después de varios años dando tumbos y para nada centrado, como él mismo se lo había confesado al periódico El Mundo en 2013: "Mi vida estaba colapsada, no le veía ningún sentido, llegué a tocar fondo, no tenía ilusión por nada, me sentía enfadado y dolido con el mundo. Tenía problemas con Hacienda, acababa de romper una relación sentimental y quedé muy tocado, se me cayó el mundo encima y me superaron los agobios. Y decidí desaparecer totalmente".

Entonces apareció su salvadora, la persona que le trajo la estabilidad y la tranquilidad necesarias. En aquel entonces, Alonso Caparrós vivía sumido en una epsiral de adicciones, todo un infierno del que no encontraba la salida, y si consiguió remontar fue por cómo se volcó Angélica con él.

"Ha sido el ángel que ha aparecido y me ha salvado, sin duda ninguna. Me conoció en un momento en el que estaba recuperándome y ya con ella, con la relación avanzada, tuve una recaída. Ese fue el momento clave, ya que fue la única persona que no se echó para atrás, y dijo aquí me quedo", explicó el presentador.

"Después de tantos años viviendo en una cuerda floja, creo que Alonso demuestra que es posible, que uno se puede reconstruir y que no hace falta ser el de antes sino renovarse, pegar las piececitas rotas y salen jarrones preciosos", le explicó Angélica a Toñi Moreno en el programa de la presentadora en Canal Sur.

Desgraciadamente, no era nuevo para la logopeda el hecho de estar ahí contra viento y marea por alguien, ya que su madre enfermó de alzhéimer cuando ella era todavía muy joven y, sin embargo, no pudo sino renunciar a la independencia que le llamaba por su edad para dedicarse en cuerpo y alma a su madre y al resto de su familia.

Por último, hay que decir que antes de la pandemia Angélica era bastante activa en su Twitter, aunque no lo actualiza desde 2019. Ahí se puede comprobar cómo estuvo a favor de la exhumación del dictador Francisco Franco, cómo es una enamorada de la selección española de baloncesto, uno de sus deportes prefridos —así como está en contra de las casas de apuestas—, su claro posicionamiento feminista o su apoyo a la labor de OpenArms en la acogida de refugiados.