La semana del 8-M ha pillado al Gobierno en plena guerra interna por la reforma de la ley del 'solo sí es sí', cuya toma en consideración saldrá este martes adelante con los votos, al menos, del PSOE y el PP. Unidas Podemos, socio minoritario de la coalición y quien pilota el Ministerio de Igualdad, ha aprovechado este tándem para subir el tono en sus críticas públicas a su socio de Gobierno, llegando a acusar a los socialistas de "traicionar" al feminismo. Esto ha revuelto al PSOE, que ha reivindicado que "todas las conquistas" del feminismo en España llevan su firma y ha aprovechado para mandar un mensaje a Pablo Iglesias, ex vicepresidente del Gobierno: "El feminismo sigue unido pese a algunos".

"Son muchos los pasos que hemos logrado dar. Y siempre han tenido el sello del PSOE", ha defendido este lunes Pilar Alegría, ministra de Educación. La también portavoz de la Ejecutiva Federal de los socialistas ha añadido que su formación "siempre" ha estado en la lucha feminista. "Estuvimos, estamos y estaremos", ha lanzado junto a Andrea Fernández, secretaria de Igualdad del partido, que ha puesto el foco en "los objetivos que quedan por lograr". Entre otros, la paridad, algo que intentará exigir el PSOE con una nueva ley que aprobará el Consejo de Ministros de este martes.

Alegría y Fernández han evitado, eso sí, mentar directamente a Podemos, al contrario que lo realizado por la portavoz 'morada', Alejandra Jacinto, que ha tildado de "absolutamente inconcebible" que este martes "podamos ver cómo los votos del PSOE se unen a los de Abascal y Ayuso". A juicio de la ministra de Educación, "no hay que perderse en ciertos comentarios ni palabras", puesto que "la prioridad clara son las víctimas" que "necesitan" la reforma de la ley. "Somos los únicos que hemos planteado públicamente un objetivo claro", ha asegurado Alegría.

Más beligerante ha sido la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha citado a Ione Belarra, titular de Derechos Sociales y secretaria general de la formación 'morada', a la que le ha pedido "humildad". "Debería ser más humilde al reconocer los méritos de los demás. Ahora va a parecer que hasta que no han llegado algunas personas, el feminismo no ha existido. Pues no, hay muchas mujeres muy comprometidas en España, desde hace muchísimos años. Mi caso, por ejemplo, cuando a lo mejor ni la señora Belarra ni algunas otras habían nacido", ha afirmado tras el acto de conmemoración del 212 aniversario de la Batalla de La Barrosa en Chiclana de la Frontera (Cádiz).

Piden "mayor prudencia" a Iglesias

Alegría también se ha referido implícitamente a Pablo Iglesias, exvicepresidente y ex secretario general de Podemos. Este fin de semana, el antecesor de Belarra acusó al PSOE y advirtió del "ambiente" que los socialistas encontrarían en las manifestaciones feministas del miércoles. La portavoz socialista le ha pedido "prudencia y respeto". Más aun, teniendo en cuenta que ocupó "responsabilidades tan importantes en el Gobierno".