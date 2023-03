🟣 Ací us deixem el recorregut de la manifestació anticapitalista I antiracista que hem organitzat per a aquest #8M2023❗️



📍Iniciem a la porta blava del CIE a les 17:30h.



Us esperem per cridar fort enfront aquest sistema opressor! ✊🔥#VagaFeminista2023 #FemisAnticapisPPCC pic.twitter.com/OhmvA8Efuh