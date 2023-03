"Hemos conseguido trasladar a la televisión el espíritu jugón de las familias o de los grupos de amigos que se que se juntan en torno a la mesa, a jugar una partida y a pasarlo bien". Así explica el presentador Christian Gálvez cuál es el punto fuerte de 25 palabras, el concurso de las tardes de Telecinco (L a V a las 19 h) que hoy llega a 400.000 euros de bote ¿será el día en el que un concursante los gane? .

Pero, ¿cómo se hace un programa como este? Empecemos por explicar la mecánica: dos equipos, formados por un concursante anónimo y dos famosos (en el programa de hoy los celebrities son Fernando Tejero, Nacho Guerreros, María Esteve e Itziar Miranda), compiten en una sucesión de juegos en los que el objetivo es adivinar una palabra. Para ello, el que da las pistas tiene un máximo de 25 palabras (que se van descontando según las dice) y sus compañeros, hasta cuarenta y cinco segundos para ganar cada prueba.

Ese número de 25 palabras es estricto, de forma que si el concursante dice durante el turno de pistas "jolin" o "ay, no sé", esas palabras son descontadas del total. Para ello, el coordinador de guion del programa ve el concurso desde una sala aislada acústicamente, donde, a través de unos auriculares, escucha sólo el audio de la persona que da las pistas. Así, puede contar y descontar en tiempo real las palabras pronunciadas.

En total, junto con el coordinador, son cuatro los guionistas que buscan y seleccionan las palabras que saldrán durante el programa. En los 60 programas que llevan ya, con el de esta tarde, pasan de las 5.400 palabras utilizadas, pues se usan 90 términos para las pruebas de cada programa. Esas palabras que los concursantes tienen que adivinar provienen de diversas fuentes, desde internet a cualquier término que encuentren el director de 25 palabras, Rafa Guardiola, o los guionistas mientras leen.

Eso sí, "han de ser palabras que tengan un doble sentido, o que sean graciosas… tienen que ser fáciles para la gente que viene a jugar y fáciles para el espectador en casa y sobre todo, que nos de juego", explica. Todos los vocablos pasan a una base de datos, de palabras usadas (y así no repetirse) y de palabras por usar.

Fundamentales son en el concurso, claro, los participantes. Los famosos, que acuden encantados - "hay gente que ha venido porque otro compañero de profesión le ha dicho que se lo ha pasado fantásticamente", apunta Guardiola – son elegidos por la afinidad que puedan tener entre ellos. Mejor si se conocen previamente, porque "se crea un un ambiente muy chulo". En el propio plató cada pareja de famosos conoce al concursante anónimo, al que tratarán de ayudar a conseguir el bote.

El perfil ideal de concursante es alguien que tenga imaginación, más que un conocimiento especial o una cultura muy extensa. "Es importante que cuando tienes una palabra delante no te bloquees, que seas capaz de darle una pista a tus compañeros, que te venga algo en cuanto ves una palabra", dice el director del programa. El presentador, Christian Gálvez, incide en eso: "Cada aptitud tiene su premio, nos vale tanto el amplio conocimiento de sinónimos de palabras como tener agudeza, agilidad mental, intuición", explica.

¿Qué pasa si hay dudas sobre si la respuesta de un concursante es correcta o no? "La palabra que nos tienen que dar como respuesta es la que buscamos", advierte el director, pero aún así, a veces hay dudas si la raíz de un término es la misma, por lo que se usa el diccionario de la RAE para verificarla.

"Ante la duda tomamos la misma decisión siempre, como en toda nuestra carrera en concursos: fallamos a favor del concursante. Ante la más mínima duda vamos a dar por bueno lo que ellos hayan dicho", asegura Guardiola, que ya estuvo al frente de Pasapalabra.

El director es el encargado de dar indicaciones al presentador, si es que hacen falta. "A veces pensamos que el ritmo es la velocidad, es decir, que ir muy deprisa es que el programa tenga ritmo. En este caso no, el ritmo es que vayamos a algo", hace ver Guardiola.

Puede pasar que los concursante pasen demasiado tiempo deliberando una respuesta, por ejemplo. "Cuando ves que ya es excesivo, que en el fondo no están haciendo nada, que se están enrocando, que el programa no va a ningún sitio, es el momento de cortarles. Si no, no pasa nada por dejarles que estén pensando un poco, porque si no, la gente en casa tampoco puede jugar", revela el director.

Aún así, Christian Gálvez tiene mucho margen de maniobra. "Disfruto con el concurso, me lo paso muy bien y me han dejado mucha libertad. Es la primera vez que Rafa me ha dicho 'mira, olvídate, del guion, olvídate de las tarjetas, juega tú también, disfruta'", revela el presentador.

25 palabras graba tres días a la semana, y tres programas cada día, nueve programas semanales en total. "Cuando ya llevamos muchos días de adelanto respecto a la emisión, paramos un poco y esperamos a que se vayan emitiendo, para no perder mucho la cercanía con el día en que se emite", dice Guardiola.

Hoy 25 palabras, como decimos, llega a los 400.000 euros de bote. Una cifra considerable, que, sin embargo, no es lo fundamental. "Mucho más importante que la cantidad por la que jugamos es cuánto valen los sueños y las ilusiones de los concursantes, cuánto dinero necesitan ellos. A los concursos la gente viene para participar, para jugar, para pasarlo bien, pero sobre todo para cumplir objetivos y conseguir sueños e ilusiones", hace ver el presentador.

Producido en colaboración con Fénix Media, 25 palabras es la primera adaptación internacional del concurso 25 Words or Less, estrenado en Estados Unidos en 2019. Tras una primera tanda de emisiones, Telecinco renovó el concurso recientemente, dando luz verde a la grabación de nuevas emisiones.