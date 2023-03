Ginés Corregüela, de 'Supervivientes', se sincera sobre la relación que tiene con una de sus hijas: "Está un poco enfadada conmigo"

La nueva edición de Supervivientes comenzó el pasado jueves y en menos de una semana ya ha recogido los primeros enfados, lágrimas, acercamientos y hasta un amago de abandono por parte de Patricia Donoso.

Una de las primeras pruebas que pasan los participantes nada más comenzar su aventura es la Ceremonia de Fuego. En ella, cada uno lee los mensajes de apoyo que les han dejado sus allegados para afrontar con fuerza los primeros días de concurso.

Ginés Corregüela es uno de los concursantes que más se ha abierto en este espacio, pues ha mostrado la parte más vulnerable que esconde bajo su personaje de TikTok basado en comer bocadillos de tamaño XXL.

El andaluz ha asegurado que participar en Supervivientes es la ilusión de su vida y es por ello que va a luchar hasta llegar a la final, aunque ya sabe lo que hará nada más volver a España.

"El fuego sagrado será testigo de tus deseos", lee sobre el papiro. A lo que el concursante expresa: "Cuando salga de la isla quiero abrazar a mi hija, que no se lo he podido dar porque está un poco enfadada conmigo".

Con ella no se refiere a Miriam, quien está defendiéndole en plató y quién le ayudó en sus inicios como tiktoker, sino a su otra hija, con quien no está atravesando un buen momento, pero de la que no ha querido ofrecer más detalles, salvo que desea reconciliarse con ella.