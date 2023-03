Juan del Val confiesa que 'roba' la ropa de 'El Hormiguero': "Me dicen que no puedo, pero..."

Este domingo, en La Roca, una de las colaboradoras habituales, Sara Ramos, habló de Rachel Brosnahan y las noticias acerca de que, tal y como ella misma ha confesado, se ha quedado con todos los abrigos de su personaje de la serie La maravillosa señora Maisel, de la que es protagonista. "Unos 100 abrigos se ha llevado a su casa", destacó la tertuliana, que planteó una cuestión: ¿A favor o en contra de robar en la tele?

"La ropa que te pones haciendo un programa de televisión eso ya queda para ti", opinó Berni Barrachina, mostrándose totalmente a favor de esta práctica.

Nuria Roca fue más allá. "Que vuelva el robo de la ropa en las producciones. Hace 30 o 25 años, cuando te llamaban para hacer un reportaje o lo que sea, te ponían una ropa que te la regalaban, y te hacía una ilusión que te morías", recuerda la presentadora valenciana.

Sin embargo, ahora, se quejaba Roca, "no te puedes llevar nada". "Ni un jersey del Zara. Estamos siendo muy ratones".

Entonces, tomó la palabra Juan del Val, que hizo una sorprendente confesión. "En el programa en el que yo intervengo por las noches [refiriéndose a El Hormiguero] yo me pongo una cosa y digo: 'me la voy a llevar'. Me dicen que no puedo, pero yo digo: 'me la voy a llevar'", sostuvo, ante las risas de sus compañeros de plató.

"Ahora están todos los estilistas del programa guardando la ropa para que no la robes", señaló su mujer, Nuria Roca, como reacción a su comentario.