La mejor amiga de Victoria Federica desvela cómo es la 'influencer': sus manías, lo que más "odia" de ella...

Victoria Federica no para de acaparar miradas allá donde va. La joven lleva un año emprendiendo en su carrera como influencer y todo lo que hace se viraliza en las redes.

Si hace unos días se convirtió en el foco mediático por compartir unas fotografías bebiéndose una cerveza en las calles de Roma, ahora, la hija de la infanta Elena se ha convertido en tendencia en TikTok.

Fue su mejor amiga, Rocío Laffón, quien compartió un vídeo donde, en el trayecto de un viaje en tren, se suman a uno de los challenges más famosos de la plataforma, en el que la una dice lo que odia de la otra y viceversa.

Con un filtro que distorsiona la voz, la sobrina de Felipe VI empieza el vídeo lanzándole la primera pulla a su amiga: "Odio que digas que te quedan 10 euros en la cuenta y que no puedas salir a cenar y luego te gastes 300 euros al mes en Zara".

A esto, la joven le responde: "Odio decirte siempre: 'Vic, haz esto' y siempre respondes: 'Ahora voy, ahora voy'. Y nunca lo hagas. Esa es la cosa que más odio del mundo de Victoria".

"Odio de Vic que es muy vaga y no anda", prosigue entre risas, a lo que Victoria Federica sale en su defensa propia y asegura que está mejorando en ello.

La hermana de Froilán deja constancia en sus redes sociales que es una apasionada de la moda. Pero, tal y como apunta su amiga, la joven acumula ropa en su habitación que no se pone. "Cuando la descubro y me la quiero llevar, me dice que no, que ahora le gusta", asegura, siendo esto otro caso más que "odia" de ella.

Por último, Rocío Laffón asegura que odia que Victoria Federica sea un impuntual. "Llega a los sitios tarde por vicio", alega, a lo que la nieta del rey emérito se ríe y puntualiza que ya no puede decir nada más que odie de su mejor amiga.