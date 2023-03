CC OO denuncia que RTVE ha gastado "docenas de millones de euros" en "programas fallidos" y "sin relevancia social"

Si por algo se han caracterizado varios de los últimos estrenos de RTVE en La 1 ha sido por su baja audiencia, su escaso interés por parte del público y su cancelación anticipada, con el coste de millones de euros que eso supone. Eso es precisamente lo que denuncia uno de los sindicatos de RTVE, CC OO, que ha publicado un comunicado denunciando esos "fracasos".

"Nunca, como viene sucediendo ahora, TVE ha fracasado con tanta reiteración en la apuesta por los programas con mayor coste de la parrilla", dicen desde el sindicato, que alertan de que la cadena pública está haciendo "los peores datos de audiencia en la historia de RTVE", lo que requiere "una respuesta inmediata".

"Docenas de millones de euros se destinan a programas fallidos, a programas sin audiencia y sin contenidos de relevancia social. La mayoría de estos programas son programas de productoras privadas, productoras que imponen los temas, productoras que imponen los invitados", denuncian desde CC OO.

Además, citan un ejemplo: "El próximo 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, TVE dará espacio estelar a Rocío Carrasco, así lo ha elegido la productora del programa Días de tele [La CoProductora, del grupo PRISA]. ¿Por qué no un especial de producción propia? ¿por qué no dar a conocer la agenda de ONU mujeres? ¿por qué discurso rosa y no debate y conocimiento?", se preguntan en el sindicato.

Días de tele, que está haciendo unas audiencias por debajo de la media de La 1, con mínimos del 6,2% y 558 000 espectadores, tuvo un coste de 5,5 millones de euros, tal como recuerda el comunicado, por un total de 13 capítulos contratados.

"Resulta inexplicable que las principales direcciones implicadas, la dirección de contenidos generales y la dirección de contenidos informativos no sean capaces de plantear propuestas de salida a la actual situación", denuncian desde CC OO.

No sólo es un problema de La 1, tal como recuerda el comunicado, pues sucede también con otras cadenas del ente público. "Los datos de audiencia del mes de febrero (datos de Barlovento) sitúan al Canal 24H en el puesto 21 del conjunto de cadenas en abierto. Teledeporte aparece en el puesto 27. Mientras, distintas productoras consiguen importantes ganancias a costa del presupuesto de la Corporación RTVE", ponen de manifiesto.