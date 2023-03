Máximo Huerta revela el motivo por el que abandonó el programa de Ana Rosa: "Me daba miedo"

El periodista y exministro de Cultura Máximo Huerta visitó este viernes el programa Viernes Deluxe de Telecinco, donde fue entrevistado y donde habló sobre su vida personal y sus proyectos más cercanos.

"Tengo muchas ganas de que se estrene un programa que he hecho para la televisión valenciana, que se llama La vida al Maxim. Tengo muchas ganas de eso, de seguir escribiendo, pensar en la novela del 2024 y ver una novena edición. Y seguir viendo los desayunos de mi madre con bizcocho", dijo el periodista.

Sobre su experiencia en televisión, dijo que "para mí la tele es una central del Santander o un Mercadona. Para mí es trabajo. Yo he trabajado muchos años con Paloma (García-Pelayo) y la quiero mucho y nos mensajeamos. Pero para mí es un lugar de trabajo".

"Esto de que te tienes que llevar bien con los que trabajas, no sé por qué. Los de la Caixa no se van con todos a todas partes. Esto no es un campamento de verano, esto es un trabajo que haces para la gente y si te sale bien te da satisfacción, pero yo nunca me iba de cena con Ana Rosa. A Joaquín lo adoro. Y con mis compañeros de informativos, Marta Fernández ya no está, pero es amiga. Ruth Méndez de informativos, es amiga. Son amigos los que son, pero no por estar aquí tengo que estar todo el día de campamento", dijo.

Sobre su experiencia con Ana Rosa Quintana, dijo: "No era el que yo quería ser en los primeros años de Ana Rosa. Paloma me conoce en la mirada. Yo me sentía ridículo, desubicado". "Yo me veía muy torpe, torpe vestido, ridículo peinado. No estaba a gusto con lo que yo quería transmitir", dijo.

"Es muy difícil estar en plató y parecer al que tú eres de verdad, hacer un personaje lo puede hacer cualquiera, hay muchos que impostan la voz, pero parecerte al que tú eres es lo más complicado", prosiguió el periodista.

Sobre su salida del programa dijo: "A mí me pasó como dicen algunos futbolistas, me fui tres años tarde del club. Los últimos años que estuvo Andrea Olivas dirigiendo yo me tendría que haber ido ya, por respeto a la audiencia. Tú tienes que estar al 100% por la audiencia y por quién te paga. Y los dos últimos años yo estuve como gallina sin nidal, con la mente en otro lugar y por respeto a la cadena, a la productora y a la gente que te ve, yo dije que me tenía que ir".

También recordó la llamada para decir que se iba: "Fue dificilísima. La hice a Juanra, el director, porque a Ana Rosa me daba miedo. Porque a ver qué me iba a decir, el ‘¿por qué te vas si no tienes razón?'".

Pero al final, sí habló con Ana Rosa: "Fue una llamada muy quirúrgica con Ana. No hubo un 'quédate, vamos a hablar'. Ana me entendió. Me pidió que abriéramos temporada juntos y fue muy bonito".