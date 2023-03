Tu horóscopo diario: domingo 5 de marzo de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 5 de marzo de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Gracias a una magnífica influencia de la Luna, que se va a unir a otras ayudas planetarias de las que gozas en estos momentos, todo indica que te espera un domingo estupendo en el que podrás realizar aquellas actividades que más te entusiasman, pero al mismo tiempo sentir una paz interior y un optimismo poco habitual.

Tauro

Quizás hoy no te encuentres demasiado bien de ánimo, y poco importa si hay razón para ello o no. Sentirás en tu interior un doloroso choque entre tus sueños y la realidad, entre tus grandes ambiciones y lo que has podido lograr hasta el momento. No debes abandonarte a la negatividad o la melancolía, tan solo es un mal día.

Géminis

Tu gran flexibilidad y capacidad de adaptación te permitirán superar, y hasta incluso olvidar, rápidamente las penas de amor y los desengaños, y hasta incluso ilusionarte con nuevas perspectivas. Tu vida íntima se encuentra en un momento de cambio y el destino te quitará las relaciones que ya no te convienen. Ten confianza.

Cáncer

Las cosas no son lo que parecen, tienes una gran protección del destino y, sin embargo, crees que estás solo. Tienes motivos para confiar más en ti mismo y en el destino, tu futuro no va a peor sino todo lo contrario. Hoy tendrás una señal de que los planetas están de tu lado y no esas cosas terribles que a veces te imaginas.

Leo

No te empeñes en empresas imposibles o en tratar de que las cosas, o las personas que te rodean, se muevan en la dirección que tú deseas. Desperdicias una gran energía en cosas que realmente no merecen la pena y solo te complican la vida. Sé feliz y deja que los demás vivan la vida como les dé la gana y tú triunfa en la tuya.

Virgo

Quieres ocuparte de todo y hacerlo todo perfecto y al final te amargas y te haces mala sangre, no solo haces lo que puedes sino mucho más de lo que puedes, y al final terminas pasando un día lleno de rabia y amargura. Si no le pones coto esto es lo que te podría suceder hoy. Relájate y no intentes llevar la carga del mundo entero.

Libra

Una gran paz y felicidad vendrán a visitarte este domingo, y si tú pones algo de tu parte esto mismo sucederá pero en mayor medida. La influencia de los astros será altamente beneficiosa para ti, sobre todo en la vida íntima y los asuntos del corazón. Especialmente tienes muy cerca de ti a alguien que es como un ángel de bondad.

Escorpio

La compañía, el calor y el apoyo de tus seres más queridos te va a dar fuerza para tomar una decisión muy audaz en un futuro muy próximo, no importa si esa decisión la planificas y compartes con ellos o si no lo haces y te limitas a percibir su profundo cariño junto a sus sinceros deseos. Este será, sin duda, un día importante para ti.

Sagitario

Un poderoso tránsito de la Luna hará que tengas más necesidad, de lo que viene siendo habitual, de potenciar tu vida íntima y los asuntos del corazón en general, pero quizás también necesites la paz del hogar, el descanso y la calma junto a tus seres queridos. En cualquier caso será un día bueno y si quieres eso lo podrás tener.

Capricornio

Vas a tener un domingo más de trabajo y ajetreo que de descanso, un día ideal para cavilar sobre tus asuntos mundanos y dar algún giro o retoque necesario a tus asuntos laborales o financieros. Hoy harás los planes y la semana que viene los ejecutarás, y de este modo pasarás un día feliz en el que de nuevo te vas a sentir muy útil.

Acuario

Magnífico día para viajar y relacionarte, en el que podrás vivir algunos momentos de gran entusiasmo o belleza. Y si te quedas en casa será de esos típicos días que estás al teléfono y te llama todo el mundo para compartir contigo multitud de cosas. Sin duda será un día feliz, o al menos de numerosas sorpresas muy agradables.

Piscis

Es el momento de recoger el fruto de tus trabajos y desvelos, pero no en tu vida profesional sino en tus relaciones más íntimas y queridas. Las buenas influencias planetarias harán que vuelva hacia ti el gran conjunto de cosas buenas que has hecho por las personas que te rodean. Hoy no va a ser un día para dar, sino para recibir.