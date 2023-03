El pensionista que venció a la jubilación anticipada: "Me jubilé con 56 años y el 106% de mi sueldo"

La Seguridad Social ofrece la posibilidad de jubilarnos de manera anticipada. En algunos casos, cuando el trabajador pierde su empleo de manera involuntaria, puede pedir la jubilación a los 61 años, pero hay que cumplir unos requisitos.

Pero más infrecuente es hacerlo mucho antes, en este caso a los 56 años, y más aún si se hace no solo con el total de la pensión, sino con más de lo que en principio correspondería.

El medio Noticias Trabajo cuenta el caso de J. A. Vargas, un almeriense, que vive en la localidad costera de Roquetas de Mar, que ha conseguido jubilarse con un 106% de su pensión, a los 56 años.

La clave de su caso es que de niño sufrió una grave enfermedad (poliomielitis) que le provocó problemas físicos que arrastró durante su vida adulta, y que fueron empeorando conforme iba cumpliendo años.

"Yo trabajaba en el Ayuntamiento de mi municipio y fueron los propios compañeros quienes me avisaron de que podía jubilarme a partir de esa edad si tenía un grado de discapacidad igual o superior al 45%. El mío era elevado, de un 60% cuando solicité la jubilación", dice Vargas a Noticias Trabajo.

"Me fui informando personalmente a ver si era cierto la posibilidad de jubilarme anticipadamente con tanto tiempo de antelación, aunque yo ya cumplía con 37 años cotizados en ese momento", dice, y en efecto, comprobó que sí podía.

Vargas se aprovechó del Real Decreto-Ley 1851/2009, sobre la anticipación de la jubilación de los trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 45%, lo que le permitió pasar a cobrar una buena pensión. "Mira si salí beneficiado con esta normativa que mi incapacidad me permitió jubilarme con 56 años y con el 106% de mi sueldo", dice.

"Sí, cobré el 100% de la pensión que me correspondía sin que la Tesorería General de la Seguridad Social me aplicara ninguna penalización ni el coeficiente reductor que me correspondería, como si hace con quienes cobran una jubilación anticipada", añade Vargas.